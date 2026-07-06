Запуск "еАкцизу" під загрозою: Гетманцев заявив про неготовність системи

До обов'язкового запуску електронної системи простежуваності обігу алкоголю та тютюну “еАкциз” залишилося менше чотирьох місяців, однак її повноцінне тестування досі не розпочалося.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетманцева.

"еАкциз" не готовий до запуску

До обов'язкового впровадження електронної системи простежуваності обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів (еАкциз) залишається менше чотирьох місяців, однак повноцінне промислове тестування платформи досі не розпочалося. Через це з 1 листопада може виникнути загроза зупинки роботи всієї підакцизної галузі, заявив Гетманцев.

Виступаючи на форумі "Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи" у Києві, він наголосив, що бізнес уже вклав значні кошти у підготовку до запуску системи. За його словами, лише підприємства роздрібної торгівлі витратили близько 200 млн грн на розробку та впровадження необхідного програмного забезпечення, тоді як виробники алкогольної та тютюнової продукції інвестували ще більше.

Водночас, зазначив Гетманцев, система досі не готова до повноцінної роботи, а відповідальність за затримку він поклав на Міністерство цифрової трансформації. За його словами, саме через неготовність ІТ-платформи під загрозою опинилася безперебійна робота виробників підакцизної продукції та ритейлу після 1 листопада.

Голова парламентського комітету також нагадав, що наприкінці 2025 року Верховна Рада вже відтермінувала обов'язкове запровадження еАкцизу на десять місяців на прохання Міністерства цифрової трансформації, яке запевняло, що цього часу буде достатньо для завершення розробки системи.

Гетманцев додав, що подальші рішення щодо впровадження еАкцизу, на його думку, мають ухвалюватися лише після відповідних кадрових рішень стосовно керівництва Мінцифри, яке, за його словами, допустило нинішню ситуацію із запуском системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в разі збоїв або зупинки роботи системи “е-Акциз” втрати державного бюджету можуть сягати близько 500 млн грн щодня.