Запуск "еАкциза" под угрозой: Гетманцев заявил о неготовности системы

До обязательного запуска электронной системы прослеживаемости обращения алкоголя и табака "еАкциз" осталось менее четырех месяцев, однако ее полноценное тестирование до сих пор не началось.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы парламентского комитета по финансам Данила Гетманцева.

"еАкциз" не готов к запуску

До обязательного внедрения электронной системы прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий ("еАкциз") остается менее четырех месяцев, однако полноценное промышленное тестирование платформы до сих пор не началось. Поэтому с 1 ноября может возникнуть угроза остановки работы всей подакцизной отрасли, заявил Гетманцев.

Выступая на форуме "Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы" в Киеве, он подчеркнул, что бизнес уже вложил значительные средства в подготовку к запуску системы. По его словам, только предприятия розничной торговли потратили около 200 млн. грн. на разработку и внедрение необходимого программного обеспечения, тогда как производители алкогольной и табачной продукции инвестировали еще больше.

В то же время, отметил Гетманцев, система до сих пор не готова к полноценной работе, а ответственность за задержку возложил на Министерство цифровой трансформации. По его словам, именно из-за неготовности ИТ-платформы под угрозой оказалась бесперебойная работа производителей подакцизной продукции и ритейла после 1 ноября.

Председатель парламентского комитета также напомнил, что в конце 2025 года Верховная Рада уже отсрочила обязательное введение еАкциза на десять месяцев по просьбе Министерства цифровой трансформации, которое уверяло, что этого времени будет достаточно для завершения разработки системы.

Гетманцев добавил, что дальнейшие решения по внедрению еАкциза, по его мнению, должны приниматься только после соответствующих кадровых решений по отношению к руководству Минцифры, которое, по его словам, допустило нынешнюю ситуацию с запуском системы.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае сбоев или остановки работы системы "е-акциз" потери государственного бюджета могут достигать около 500 млн грн ежедневно.