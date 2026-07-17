Система "еАкциз" станет обязательной для рынка и уже доступна для тестирования бизнесом

С 1 ноября 2026 г. Электронная система прослеживаемости подакцизных товаров ("еАкциз") станет обязательной для всех, кто производит, импортирует или продает алкоголь, табачные изделия и жидкости для электронных сигарет. Государственная налоговая служба призывает компании использовать оставшееся время и уже сейчас присоединиться к открытому тестированию системы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.

Предварительное тестирование поможет предпринимателям подготовиться к новым правилам и избежать технических сбоев в будущем. В частности, во время тестов компании смогут:

адаптировать свое внутреннее программное обеспечение под требования новой системы;

научить работников пользоваться новыми электронными кабинетами;

проверить создание электронных акцизных марок и оформление цифровых документов для перемещения товаров;

найти и исправить технические ошибки перед тем, как система заработает на полную мощность.

Кто может присоединиться и как подать заявку

Попробовать систему в работе могут компании и предприниматели, официально зарегистрированные в Едином государственном реестре и имеющие действующую лицензию на производство или торговлю алкоголем или табаком.

Чтобы подать заявку, необходимо перейти на специальный портал xtrace.gov.ua и заполнить форму. Тестирование продлится до 12 октября 2026 года. Также налоговики уже присылают подробные инструкции и приглашения непосредственно в электронные кабинеты налогоплательщиков.

Напомним, ранее сообщалось, что запуск "еАкциз" под угрозой. До обязательного старта оставалось менее четырех месяцев, однако полноценное тестирование системы для прослеживаемости обращения алкоголя и табака на тот момент до сих пор не началось.