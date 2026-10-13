Запуск "еАкциза" снова отложили: Рада перенесла сроки на лето 2027 года

Верховная Рада одобрила сразу во втором чтении и в целом законопроект №15532 о переносе сроков введения системы электронной прослеживаемости алкоголя, табачных изделий и жидкостей для е-сигарет ("еАкциз"). Старт системы сместили с 1 ноября 2026 на 1 июля 2027 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Во время заседания во вторник решение о принятии документа за основу поддержали 259 народных депутатов (шесть против). Во втором чтении и в целом за законопроект проголосовали 252 нардепа (восемь — против) при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ предусматривает отсрочку запуска электронной системы подакцизных товаров на 1 июля 2027 года. Для запуска системы "еАкциз" необходимо дополнительно доработать и протестировать программное обеспечение.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", представляя законопроект в зале заседаний, глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил критическую форс-мажорность ситуации.

По его словам, в случае непринятия этого документа госбюджет ежедневно терял бы около 500 млн грн из-за рисков дестабилизации рынка и сбоев в администрировании.

Зато народная депутат Нина Южанина во время обсуждения заявила, что задержка возникла не только из-за Минцифры, но и из-за бездействия Кабинета Министров.

Несмотря на критику, решение об отсрочке было поддержано профильным финкомитетом Совета, а также непосредственными исполнителями проекта — Министерством цифровой трансформации и Государственной налоговой службой (ГНС).

Справка:

Базовый закон об "еАкцизе" (№3173-IX) относительно цифрового контроля за оборотом подакцизных товаров парламент принял еще в июле 2023 года .

. В конце 2025 года Рада уже откладывала запуск системы на 10 месяцев (до ноября 2026 года) из-за неготовности технической инфраструктуры.

Рада уже откладывала запуск системы на 10 месяцев (до ноября 2026 года) из-за неготовности технической инфраструктуры. Система "е-акциз" призвана заменить традиционные бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения "Дія", проверять легальность и происхождение товара и посылать жалобы в случае нарушений.

Напомним, ранее обязательный запуск системы был намечен на 1 ноября 2026 года. Летом для бизнеса уже открыли тестирование "е-акциза" через Sandbox, чтобы компании могли заранее проверить интеграцию своих систем.

4 августа глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что запуск "Эакциза" могут повторно отсрочить из-за риска несвоевременной готовности Министерства цифровой трансформации.