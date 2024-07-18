Протягом доби росіяни обстріляли територію 11 областей України: яка ситуація в регіонах

За інформацією Ситуаційного центру Міністерства оборони України протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України. Загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 120 населених пунктів та 117 об’єктів інфраструктури.

У ніч на 18 липня ворог завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" та трьома ракетами: Х-59/Х-69 та однією Х-35. В результаті захисникам неба вдалось уразити усі 16 "шахідів" та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях, повідомляють Повітряні сили.

Миколаївська область: ворог атакував Куцурубську громаду

Учора ворог двічі атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного із обстрілів на відкритій території за межами населених пунктів виникло займання хвойних насаджень, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Внаслідок іншого обстрілу пошкоджено цивільний автомобіль. Також учора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

По Запорізькій області росіяни вдарили 424 рази

Впродовж доби окупанти завдали 424 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Військові РФ здійснили 7 авіаударів по Степногірську, П'ятихатках, Лобковому та Ольгівському. 196 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Новоданилівку та Успенівку, повідомили в ОВА.

Троє поранених внаслідок російських атак по Пологівському району. Серед них двоє дітей.

11 обстрілів РСЗВ накрили Степногірськ, Новоданилівку, Роботине та Новоандріївку. 210 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Вербового, Новоданилівки, Малинівки та Левадного. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією

Цієї ночі підрозділи ПвК "Схід" знищили у небі над Дніпропетровською областю 2 ракети і 5 шахедів. Ввечері ракетний удар пережила Синельниківщина. Там сталася пожежа. Ніхто не постраждав. Продовжувалися атаки на Нікопольщину – дронами-камікадзе та артилерією, повідомили в ОВА.

Окупанти поцілили по Покровській та Марганецькій громадах. А ще – по Нікополю. Саме райцентру дісталося найбільше. Там постраждали двоє чоловіків – 51 та 60 років. Їм надали необхідну меддопомогу. Лікарі оцінили їхній стан як середньої тяжкості.

Пошкоджені житлова двоповерхівка й 13 приватних будинків. Знищені 2 господарські споруди і 6 – потрощені. Понівечені сонячні панелі та авто. Зайнявся магазин, вогонь рятувальники загасили.

Близько 02:30 Куп'янський р-н., Курилівська ТГ, с. Глушківка. Попередньо — КАБ. Внаслідок ворожого обстрілу відбулося загоряння приватного будинку. Загинула 60-річна жінка та постраждали двоє чоловіків віком 69 та 80. Пошкоджено щонайменше 4 домоволодіння.

На Харківщині пошкоджено поліцейський автомобіль

У с. Петропавлівка Куп‘янського району внаслідок скиду боєприпасу з дрона дістала поранення цивільна жінка. Близько 19:10 відбувся обстріл FPV-дроном м. Купʼянськ. Пошкоджено цивільне авто та поліцейський службовий автомобіль, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Також у Куп'янському районі в с. Глушківка внаслідок обстрілу горіли 2 господарчі споруди на площі 40 м.кв. В Ізюмському районі в с. Підлиман внаслідок обстрілу відбулося загоряння хвойної підстилки на площі 0,4 Га.

На Херсонщині поранено 6 людей

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Кізомис, Придніпровське, Велетенське, Широка Балка, Берислав, Новоберислав, Михайлівка, Львове, Саблуківка, Червоне, Нововоронцовка, Гаврилівка та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в сільгосппідприємство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 4 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Пошкоджено господарчі споруди та автомобілі. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Російські дрони пошкодили будинок на Полтавщині

Цієї ночі ворог атакував Полтавщину БпЛА. У Кременчуцькому районі було пошкоджено цивільний будинок і подвір’я. За попередньою інформацією, без постраждалих, повідомили в ОВА.

Росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 325 людей, у тому числі 28 дітей, повідомили в ОВА.

Покровський район. У Желанному Очеретинської ТГ поранено людину. В Українську Селидівської ТГ пошкоджено двоповерхівку. У Покровську поранено 6 людей, пошкоджено 21 багатоповерхівку. У Новогродівській ТГ поранено 2 людини в Новожеланному.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 9 підприємств і 2 адмінбудівлі; у Ямполі 8 будинків зруйновано; 1 будинок зруйновано у Торському і Зарічному. У Марковому Костянтинівської ТГ пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі. У Торецькій ТГ поранено людину.

На Сумщині було 27 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська та Новослобідська громади, повідомили в ОВА.

Краснопільська громада: здійснено скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою (1 вибух) та артобстріл (10 вибухів). Великописарівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл з використанням FPV-дронів (2 вибухи). Хотінська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів). Новослобідська громада: зафіксовано скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою (1 вибух). Білопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (2 вибухи). Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (1 вибух).