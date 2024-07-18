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В течение суток россияне обстреляли территорию 11 областей Украины: какая ситуация в регионах
По информации Ситуационного центра Министерства обороны Украины за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины. Всего из разных видов вооружения – минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация – были атакованы 120 населенных пунктов и 117 объектов инфраструктуры.
В ночь на 18 июля враг нанес удар 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" и тремя ракетами: Х-59/Х-69 и одной Х-35. В результате защитникам неба удалось поразить все 16 "шахидов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях, сообщают воздушные силы.
Николаевская область: враг атаковал Куцурубскую общину
Вчера враг дважды атаковал дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую общину. В результате одного из обстрелов на открытой территории за пределами населенных пунктов возникло возгорание хвойных насаждений, сообщил председатель ОВА Виталий Ким.
Пожар был оперативно ликвидирован пожарными. В результате другого обстрела поврежден гражданский автомобиль. Также вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Куцурубской общины. Пострадавших нет.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По Запорожской области россияне ударили 424 раза
За сутки оккупанты нанесли 424 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Военные РФ совершили 7 авиаударов по Степногорску, Пятихаткам, Лобковому и Ольговскому. 196 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку, Новоданиловку и Успеновку, сообщили в ОВА.
Трое раненых в результате российских атак по Пологовскому району. Среди них двое детей.
11 обстрелов РСЗО накрыли Степногорск, Новоданиловку, Роботино и Новоандреевку. 210 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Вербового, Новоданиловки, Малиновки и Левадного. Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Россияне атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией
Этой ночью подразделения ПВК "Восход" уничтожили в небе над Днепропетровской областью 2 ракеты и 5 шахедов. Вечером ракетный удар пережила Синельниковщина. Там произошел пожар. Никто не пострадал. Продолжались атаки на Никопольщину – дронами-камикадзе и артиллерией, сообщили в ОВА.
Оккупанты попали по Покровской и Марганецкой общинам. А еще – по Никополю. Именно райцентру досталось больше всего. Там пострадали двое мужчин – 51 и 60 лет. Им оказали необходимую медпомощь. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.
Повреждены жилая двухэтажка и 13 частных домов. Уничтожены 2 хозяйственные постройки и 6 – разбиты. Изуродованные солнечные панели и авто. Загорелся магазин, огонь спасатели потушили.
Около 02:30 Купянский р-н., Куриловский ТГ, с. Глушковка. Предварительно – КАБ. В результате вражеских обстрелов произошло возгорание частного дома. Погибла 60-летняя женщина и пострадали двое мужчин в возрасте 69 и 80. Повреждены не менее 4 домовладений.
На Харьковщине поврежден полицейский автомобиль
В с. Петропавловка Купянского района в результате сброса боеприпаса с дрона получила ранение гражданская женщина. Около 19:10 произошел обстрел FPV-дроном г. Купянск. Поврежден гражданский автомобиль и полицейский служебный автомобиль, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
Также в Купянском районе в с. Глушковка в результате обстрела горели 2 хозяйственные постройки на площади 40 м.кв. В Изюмском районе в с. Подлиман в результате обстрела произошло возгорание хвойной подстилки на площади 0,4 Га.
В Херсонской области ранены 6 человек
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Белозерка, Кизомис, Приднепровское, Огромное, Широкая Балка, Берислав, Новоберислав, Михайловка, Львов, Саблуковка, Красное, Нововоронцовка, Гавриловка и город Херсон, сообщил председатель.
Российские военные попали в сельхозпредприятие; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 4 многоэтажки и 22 частных дома. Повреждены хозяйственные постройки и автомобили. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
Российские дроны повредили дом на Полтавщине
Этой ночью враг атаковал Полтавщину БПЛА. В Кременчугском районе был поврежден гражданский дом и двор. По предварительной информации, без пострадавших сообщили в ОВА.
Россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донбасса
Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 325 человек, в том числе 28 детей, сообщили в ОВА.
Покровский район. В Желаном Очеретинской ТГ ранен человек. В Украинской Селидовской ТГ повреждена двухэтажка. В Покровске ранены 6 человек, повреждены 21 многоэтажка. В Новогродовской ТГ ранены 2 человека в Новожеланном.
Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждены 3 многоэтажки, 9 предприятий и 2 админздания; в Ямполе 8 домов разрушены; 1 здание разрушено в Торском и Заречном. В Марковом Константиновской ТГ поврежден дом.
Бахмутский район. В Часовоярской ТГ повреждены 8 частных домов, многоэтажка и 2 промышленных здания. В Торецкой ТГ ранен человек.
В Сумской области было 27 взрывов
Ночью и утром россияне провели 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская и Новослободская общины, сообщили в ОВА.
Краснопольское общество: произведен сброс с БпЛА 1 взрывного устройства (1 взрыв) и артобстрел (10 взрывов). Великописаревская община: 4 мины сбросили россияне на территорию общины. Также был обстрел с использованием FPV-дронов (2 взрыва). Хотинская община: враг избивал из минометов (6 взрывов). Новослободская община: зафиксирован сброс с БпЛА 1 взрывного устройства (1 взрыв). Белопольское общество: россияне ударили из минометов (2 взрыва). Миропольская община: произведен артиллерийский обстрел (1 взрыв).