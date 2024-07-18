В течение суток россияне обстреляли территорию 11 областей Украины: какая ситуация в регионах

По информации Ситуационного центра Министерства обороны Украины за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины. Всего из разных видов вооружения – минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация – были атакованы 120 населенных пунктов и 117 объектов инфраструктуры.

В ночь на 18 июля враг нанес удар 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" и тремя ракетами: Х-59/Х-69 и одной Х-35. В результате защитникам неба удалось поразить все 16 "шахидов" и две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях, сообщают воздушные силы.

Николаевская область: враг атаковал Куцурубскую общину

Вчера враг дважды атаковал дронами-камикадзе типа FPV Куцурубскую общину. В результате одного из обстрелов на открытой территории за пределами населенных пунктов возникло возгорание хвойных насаждений, сообщил председатель ОВА Виталий Ким.

Пожар был оперативно ликвидирован пожарными. В результате другого обстрела поврежден гражданский автомобиль. Также вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

По Запорожской области россияне ударили 424 раза

За сутки оккупанты нанесли 424 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. Военные РФ совершили 7 авиаударов по Степногорску, Пятихаткам, Лобковому и Ольговскому. 196 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку, Новоданиловку и Успеновку, сообщили в ОВА.

Трое раненых в результате российских атак по Пологовскому району. Среди них двое детей.

11 обстрелов РСЗО накрыли Степногорск, Новоданиловку, Роботино и Новоандреевку. 210 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Вербового, Новоданиловки, Малиновки и Левадного. Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Россияне атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

Этой ночью подразделения ПВК "Восход" уничтожили в небе над Днепропетровской областью 2 ракеты и 5 шахедов. Вечером ракетный удар пережила Синельниковщина. Там произошел пожар. Никто не пострадал. Продолжались атаки на Никопольщину – дронами-камикадзе и артиллерией, сообщили в ОВА.

Оккупанты попали по Покровской и Марганецкой общинам. А еще – по Никополю. Именно райцентру досталось больше всего. Там пострадали двое мужчин – 51 и 60 лет. Им оказали необходимую медпомощь. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Повреждены жилая двухэтажка и 13 частных домов. Уничтожены 2 хозяйственные постройки и 6 – разбиты. Изуродованные солнечные панели и авто. Загорелся магазин, огонь спасатели потушили.

Около 02:30 Купянский р-н., Куриловский ТГ, с. Глушковка. Предварительно – КАБ. В результате вражеских обстрелов произошло возгорание частного дома. Погибла 60-летняя женщина и пострадали двое мужчин в возрасте 69 и 80. Повреждены не менее 4 домовладений.

На Харьковщине поврежден полицейский автомобиль

В с. Петропавловка Купянского района в результате сброса боеприпаса с дрона получила ранение гражданская женщина. Около 19:10 произошел обстрел FPV-дроном г. Купянск. Поврежден гражданский автомобиль и полицейский служебный автомобиль, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Также в Купянском районе в с. Глушковка в результате обстрела горели 2 хозяйственные постройки на площади 40 м.кв. В Изюмском районе в с. Подлиман в результате обстрела произошло возгорание хвойной подстилки на площади 0,4 Га.

В Херсонской области ранены 6 человек

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Белозерка, Кизомис, Приднепровское, Огромное, Широкая Балка, Берислав, Новоберислав, Михайловка, Львов, Саблуковка, Красное, Нововоронцовка, Гавриловка и город Херсон, сообщил председатель.

Российские военные попали в сельхозпредприятие; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 4 многоэтажки и 22 частных дома. Повреждены хозяйственные постройки и автомобили. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Российские дроны повредили дом на Полтавщине

Этой ночью враг атаковал Полтавщину БПЛА. В Кременчугском районе был поврежден гражданский дом и двор. По предварительной информации, без пострадавших сообщили в ОВА.

Россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 325 человек, в том числе 28 детей, сообщили в ОВА.

Покровский район. В Желаном Очеретинской ТГ ранен человек. В Украинской Селидовской ТГ повреждена двухэтажка. В Покровске ранены 6 человек, повреждены 21 многоэтажка. В Новогродовской ТГ ранены 2 человека в Новожеланном.

Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждены 3 многоэтажки, 9 предприятий и 2 админздания; в Ямполе 8 домов разрушены; 1 здание разрушено в Торском и Заречном. В Марковом Константиновской ТГ поврежден дом.

Бахмутский район. В Часовоярской ТГ повреждены 8 частных домов, многоэтажка и 2 промышленных здания. В Торецкой ТГ ранен человек.

В Сумской области было 27 взрывов

Ночью и утром россияне провели 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская и Новослободская общины, сообщили в ОВА.

Краснопольское общество: произведен сброс с БпЛА 1 взрывного устройства (1 взрыв) и артобстрел (10 взрывов). Великописаревская община: 4 мины сбросили россияне на территорию общины. Также был обстрел с использованием FPV-дронов (2 взрыва). Хотинская община: враг избивал из минометов (6 взрывов). Новослободская община: зафиксирован сброс с БпЛА 1 взрывного устройства (1 взрыв). Белопольское общество: россияне ударили из минометов (2 взрыва). Миропольская община: произведен артиллерийский обстрел (1 взрыв).