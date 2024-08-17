РФ атакувала Україну "Іскандерами" та дронами: є постраждалі, серед них дитина

У ніч проти 17 серпня, російська окупаційна армія запустила по території України крилату ракету та 14 безпілотників, які були знищені українською ППО. Внаслідок обстрілів на Сумщині постраждала цивільна особа, а на Херсонщині поранено 6 людей, серед яких є дитина.

ППО збила 14 ворожих цілей

Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, російські війська завдали удару крилатою ракетою «Іскандер-К» по місту Суми, запущеною з Воронезької області, а також здійснили атаку 14 ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

Усі 14 «Шахедів» збито силами протиповітряної оборони в Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

Російські війська завдали масованих ударів по прикордонним громадам Сумщини: зафіксовано 41 вибух

Російська армія обстріляла одинадцять громад прикордоння Сумської області, здійснивши 18 атак і зафіксувавши 41 вибух. Під удари потрапили Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська та Есманьська громади, повідомляє військова адміністрація.

Фото: Суспільне

У Хотінській громаді було 3 авіаудари. У Білопільській громаді стався 1 вибух від удару дроном FPV. У Краснопільській громаді зафіксували 2 вибухи від скидання ВОГ з безпілотника, 2 вибухи від обстрілу з танка та 12 вибухів від артилерійського обстрілу.

В Есманьській громаді сталося 6 вибухів від авіаударів і 3 вибухи від мінометного обстрілу. У Сумській громаді зафіксували 1 вибух від авіаудару та 1 вибух від ракетного удару, внаслідок якого постраждала цивільна особа, їй надали медичну допомогу. Наслідки ракетного удару ще уточнюються, на місці працюють служби.

У Глухівській громаді було 8 вибухів від авіаударів, а в Юнаківській громаді — 2 вибухи від авіаудару.

Як уточнюють у ДСНС, кількість постраждалих у Сумах зросла до двох. Рятувальники звітують, що ліквідували осередки загорання

Окупанти атакували 15 населених пунктів Запорізької області: 401 обстріл за добу

Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, протягом доби окупанти 401 раз обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області.

299 безпілотників різних типів атакували Малокатеринівку, Біленьке, Малишівку, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.

9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню були спрямовані на Новоданилівку та Таврійське. 93 артилерійських обстріли були завдані по Рівному, Степногірську, Приморському, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Полтавці.



Було отримано 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Серед мирних жителів постраждалих немає.

У Дніпропетровській області працювала ППО

Вночі захисники повітряного простору знищили 2 шахеди, які атакували область, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вночі та вранці агресор обстріляв Нікополь та Мирівську громаду артилерією і скидав боєприпаси з безпілотників.

За словами Лисака, ніхто з людей не постраждав.

На Херсонщині внаслідок ворожих ударів постраждали 6 осіб, серед них дитина

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пинулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися населені пункти Садове, Придніпровське, Комишани, Антонівка, Інгулець, Станіслав, Ромашкове, Понятівка, Велетенське, Софіївка, Інженерне, Кізомис, Томина Балка, Первомайське, Берислав, Нововоронцовка, Золота Балка, Заможне, Одрадокам'янка, Новокаїри, Зміївка та місто Херсон.

Російські військові вдарили по об'єктах критичної інфраструктури, освітніх закладах і житлових кварталах.

Зокрема, були пошкоджені багатоповерхівка та 22 приватні будинки. Також пошкоджено газопровід, приватні автомобілі та автівка рятувальників.

Внаслідок російської агресії 6 осіб отримали поранення, серед них 1 дитина.

На Харківщині внаслідок обстрілів загинула людина

Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, російські війська обстріляли селище Борова в Ізюмському районі. Інформація про постраждалих і руйнування не надходила.

Обстріли також сталися в Куп'янському районі, Куп'янська територіальна громада, у смт. Куп'янськ-Вузловий, де пошкоджено скління вікон, двері трьох приватних будинків та гараж.

У селі Козача Лопань Дергачівської громади внаслідок обстрілів загинула жінка, дані про яку уточнюються. Пошкоджені приватні будинки, зруйновано дах одного з будинків і виникла пожежа у двоповерховому будинку.

У селі Одноробівка Богодухівського району, Золочівська територіальна громада, горів зруйнований будинок, господарча споруда та трава на відкритій території.

В Харківському районі, Малоданилівська територіальна громада, російські війська завдали авіаційний удар. Інформація про постраждалих і руйнування не надходила. На місці падіння знайдено частини УМПБ Д-30.

У Куп'янському районі, Курилівська територіальна громада, село Новоосинове, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарча споруда.

На Харківському напрямку російські війська протягом доби здійснили дев’ять атак поблизу Липців та Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили сім штурмових дій, ще два боєзіткнення тривають.

На Куп'янському напрямку Сили оборони зафіксували 10 атак противника в районах Глушківки, Андріївки та Кругляківки, три з яких тривають. Ситуація контрольована.