РФ атаковала Украину "Искандерами" и дронами: есть пострадавшие, среди них ребенок

В ночь на 17 августа российская оккупационная армия запустила по территории Украины крылатую ракету и 14 беспилотников, которые были уничтожены украинским ПВО. В результате обстрелов в Сумской области пострадало гражданское лицо, а в Херсонской области ранены 6 человек, среди которых есть ребенок.

ПВО сбила 14 враждебных целей

Как сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук, российские войска нанесли удар крылатой ракетой «Искандер-К» по городу Сумы, запущенной из Воронежской области, а также совершили атаку 14 ударными БПЛА типа «Shahed» из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

Все 14 «Шахедов» сбиты силами противовоздушной обороны в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях.

Российские войска нанесли массированные удары по приграничным общинам Сумщины: зафиксирован 41 взрыв

Российская армия обстреляла одиннадцать общин приграничья Сумской области, совершив 18 атак и зафиксировав 41 взрыв. Под удары попали Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Глуховская и Эсманьская общины, сообщает военная администрация.

Фото: Общественное

В Хотинской общине было 3 авиаудара. В Белопольской общине произошел 1 взрыв от удара дроном FPV. В Краснопольской общине зафиксировали 2 взрыва от сброса ВОГ с беспилотника, 2 взрыва от обстрела из танка и 12 взрывов от артиллерийского обстрела.

В Эсманьской общине произошло 6 взрывов от авиаударов и 3 взрыва от минометных обстрелов. В Сумской общине зафиксировали 1 взрыв от авиаудара и 1 взрыв от ракетного удара, в результате которого пострадало гражданское лицо, ему оказали медицинскую помощь. Последствия ракетного удара уточняются, на месте работают службы.

В Глуховской общине было 8 взрывов от авиаударов, а в Юнаковской общине — 2 взрыва от авиаудара.

Оккупанты атаковали 15 населенных пунктов Запорожской области: 401 обстрел в сутки

Как сообщает глава областной военной администрации Иван Федоров, в течение суток кафиры 401 раз обстреляли 15 населенных пунктов Запорожской области.

299 беспилотников разных типов атаковали Малокатериновку, Беленькое, Малышевку, Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.

9 обстрелов из реактивных систем залпового огня были направлены в Новоданиловку и Таврическое. 93 артиллерийских обстрела были нанесены по Ровно, Степногорску, Приморскому, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Роботино, Малой Токмачке, Малиновке и Полтавке.



Были получены 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Среди мирных жителей пострадавших нет.

В Днепропетровской области работала ПВО

Ночью защитники воздушного пространства уничтожили 2 шахеда, атаковавших область, об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Ночью и утром агрессор обстрелял Никополь и Мировскую общину артиллерией и сбрасывал боеприпасы с беспилотников.

По словам Лисака, никто из людей не пострадал.

В Херсонской области в результате вражеских ударов пострадали 6 человек, среди них ребенок

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались населенные пункты Садовое, Приднепровское, Камышаны, Антоновка, Ингулец, Станислав, Ромашково, Понятовка, Огромное, Софиевка, Инженерное, Киз, Нововоронцовка, Золотая Балка, Зажиточное, Одрадокаменка, Новокаиры, Змиевка и Херсон.

Российские военные ударили по объектам критической инфраструктуры, образовательным учреждениям и жилым кварталам.

В частности, были повреждены многоэтажка и 22 частных дома. Также поврежден газопровод, частные автомобили и автомобиль спасателей.

В результате российской агрессии 6 человек получили ранения, среди них 1 ребенок.

На Харьковщине в результате обстрелов погиб человек

Как сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов, российские войска обстреляли поселок Боровая в Изюмском районе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Обстрелы также произошли в Купянском районе, Купянское территориальное общество, в пгт. Купянск-Узловой, где повреждено остекление окон, двери трех частных домов и гараж.

В селе Казачья Лопань Дергачевской общины в результате обстрелов погибла женщина, данные о которой уточняются. Повреждены частные дома, разрушена крыша одного из домов и возник пожар в двухэтажном доме.

В селе Одноробовка Богодуховского района, Золочевская территориальная община, горело разрушенное здание, хозяйственная постройка и трава на открытой территории.

В Харьковском районе, Малоданиловская территориальная община, российские войска нанесли авиационный удар. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. На месте падения найдены части УМПБ Д-30.

В Купянском районе, Куриловская территориальная община, село Новоосиново, в результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

На Харьковском направлении российские войска в течение суток совершили девять атак вблизи Липцев и Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили семь штурмовых действий, еще два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны зафиксировали 10 атак противника в районах Глушковки, Андреевки и Кругляковки, три из которых продолжаются. Ситуация контролируется.