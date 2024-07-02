На Харківщині та Дніпропетровщині внаслідок обстрілів горіли поля з пшеницею: ситуація у регіонах

У Херсонській області за добу через обстріли дев'ятеро людей дістали поранення, пошкоджено 5 багатоповерхівок і понад 10 приватних будинків. Також унаслідок масованих обстрілів у Запорізькій області поранено двох жінок, а в Харківській області постраждали чотири мирні жителі.

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Окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини

Армія РФ в ніч на 2 липня атакували Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії та дронів, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Майже до опівночі ворог тероризував Нікопольщину. Атакував ще з десяток разів дронами-камікадзе та артилерією. Під ударом перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади", - проінформував очільник Дніпропетровщини.

Лисак наголосив, що внаслідок обстрілів пошкоджено промислове підприємство, лінію електропередач.

"Від системних ворожих атак потерпає і агросектор – знову зайнялося поле з пшеницею. Вогонь рятувальники загасили", - уточнив голова ОВА.

Лисак додав, що по Зеленодольській громаді Криворізького району ввечері агресор також вдарив БпЛА. Була понівечена будівля, що не експлуатувалася. Виникла пожежа сухої трави. Полум'я вгамували.

На Харківщині горіло поле з пшеницею

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, 1 липня ворог вдарив КАБом по території цивільного підприємства Харкова. Без постраждалих.

Також армія РФ обстріляла приватне підприємство в Південному.

"Загоряння 2-х легкових автомобілів, зруйновано складську будівлю та пошкоджено лінії електропередач. Постраждали 4 людини", - повідомив Синєгубов.

За його словами, також ворожого обстрілу зазнала Козача Лопань. Там пошкоджено приватний будинок.

Крім того, у Карасівці через ворожий обстріл загорілося поле з пшеницею. Незважаючи на ризики поширення вогню на все поле (110 га), рятувальникам вдалося його локалізувати та ліквідувати на площі 2 га.

На Херсонщині дев'ять осіб дістали поранення

Як повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Кізомис, Приозерне, Янтарне, Олександрівка, Токарівка, Інгулець, Широка Балка, Ульяновка, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Новокаїри, Червоний Маяк, Крупиця, Зміївка, Урожайне, Бургунка, Михайлівка, Веселе і Херсон.

Російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкоджені 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.

Зафіксовані влучання у навчальний заклад, дитячий садок, медичну установу, церкву та фермерське господарство, пошкоджені господарчі споруди та приватні автомобілі.

Як підкреслив Прокудін, росіяни продовжують атаки на комунальну та критичну інфраструктуру.

Він зазначив, що через російську агресію дев'ятеро людей дістали поранення.

Армія РФ вісім разів обстріляла прикордоння Сумщини

Російські війська вночі та вранці 2 липня вісім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, зафіксовані 28 вибухів, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська та Середино-Будська громади.

За даними ОВА, Середино-Будську і Миропільську громади росіяни атакували FPV-дронами.

По Краснопільській громаді загарбники вдарили з мінометів та артилерії, а також зафіксована атака FPV-дроном.

На територію Хотінськської громади росіяни скинули 4 міни.

Дві жінки поранені у Запорізькій області

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, впродовж доби окупанти завдали 429 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

За словами Федорова, дві жінки поранені внаслідок російських атак по Василівському та Пологівському районах.

Війська РФ здійснили авіаційні удари по П’ятихатках та Роботиному.

175 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Успенівку.

13 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине та с. Гуляйполе.

239 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Новоданилівки, Малинівки та Біленького (Пологівський район).

За добу надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.