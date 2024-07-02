На Харьковщине и Днепропетровщине в результате обстрелов горели поля с пшеницей: ситуация в регионах

В Херсонской области за сутки из-за обстрелов девять человек получили ранения, повреждены 5 многоэтажек и более 10 частных домов. Также в результате массированных обстрелов в Запорожской области ранены две женщины, а в Харьковской области пострадали четыре мирных жителя.

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Оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровщины

Армия РФ в ночь на 2 июля атаковали Никопольский район Днепропетровщины по артиллерии и дронам, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Почти до полуночи враг терроризировал Никопольщину. Атаковал еще с десяток раз дронами-камикадзе и артиллерией. Под ударом находились Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины", - проинформировал глава Днепропетровщины.

Лисак подчеркнул, что в результате обстрелов повреждено промышленное предприятие, линия электропередач.

"От системных вражеских атак страдает и агросектор - снова загорелось поле с пшеницей. Огонь спасатели потушили", - уточнил глава ОВА.

Лысак добавил, что по Зеленодольской общине Криворожского района вечером агрессор также ударил БпЛА. Было изуродовано не эксплуатировавшееся здание. Возник пожар сухой травы.

В Харьковской области горело поле с пшеницей

Как сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов, 1 июля враг ударил КАБом по территории гражданского предприятия Харькова. Без пострадавших.

Также армия РФ обстреляла частное предприятие в Южном.

"Воспламенение 2-х легковых автомобилей, разрушено складское здание и повреждены линии электропередач. Пострадали 4 человека", - сообщил Синегубов.

По его словам, также вражеским обстрелам подверглась Казачья Лопань. Там поврежден частный дом.

Кроме того, в Карасовке из-за вражеских обстрелов загорелось поле с пшеницей. Несмотря на риск распространения огня на все поле (110 га), спасателям удалось его локализовать и ликвидировать на площади 2 га.

В Херсонской области девять человек получили ранения

Как сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Кизомис, Приозерное, Янтарное, Александровка, Токаревка, Ингулец, Широкая Балка, Ульяновка, Берислав, Тягинка, Гавриловка, Новокаи, Змиевка, Урожайное, Бургунка, Михайловка, Веселое и Херсон.

Российские войска попали в жилые кварталы населенных пунктов, в том числе повреждены 5 многоэтажек и 11 частных домов.

Зафиксированы попадания в учебное заведение, детский сад, медицинское учреждение, церковь и фермерское хозяйство, повреждены хозяйственные постройки и частные автомобили.

Как подчеркнул Прокудин, россияне продолжают атаки на коммунальную и критическую инфраструктуру.

Он отметил, что из-за российской агрессии девять человек получили ранения.

Армия РФ восемь раз обстреляла приграничье Сумщины

Российские войска ночью и утром 2 июля восемь раз обстреляли пограничные общины Сумской области, зафиксированы 28 взрывов, сообщила областная военная администрация.

Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская и Середино-Будская общины.

По данным ОВА, Середино-Будскую и Миропольскую общины россияне атаковали FPV-дронами.

По Краснопольской общине захватчики ударили из минометов и артиллерии, а также зафиксирована атака FPV-дроном.

На территорию Хотинской общины россияне сбросили 4 мины.

Две женщины ранены в Запорожской области

Как сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, в течение суток оккупанты нанесли 429 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

По словам Федорова, две женщины ранены в результате российских атак по Васильевскому и Пологовскому районам.

Войска РФ совершили авиационные удары по Пятихаткам и Роботину.

175 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Успеновку.

13 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку, Новоандреевку, Роботино и с. Гуляйполе.

239 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Новоданиловки, Малиновки и Беленького (Пологовский район).

За сутки поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.