357 обстрілів Запорізької області, 11 поранених на Херсонщині: як минула доба в регіонах

Протягом минулої доби та ночі 12 серпня російські загарбники продовжували обстрілювати мирні населені пункти України. Внаслідок цих атак на Харківщині постраждало двоє людей, на Херсонщині – одинадцять. Також є значні руйнування цивільної інфраструктури.

Ворог атакував два райони Дніпропетровської області

До опівночі продовжував цілити по Нікопольщині, бив з артилерії. Вгатив і з самого ранку. Влучив по Нікополю, Червоногригорівській та Марганецькій громадах, повідомили в ОВА.

Під ударом також була Грушівська громада, що на Криворіжжі. Всюди минулося без загиблих та постраждалих.

На Харківщині ворог атакував Богодухівський район

У Богодухівському районі в с. Відродженівська внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 3 приватні будинки, пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, пошкоджене сільгосп підприємство та ЛЕП, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У с. Івашки внаслідок падіння дрону пошкоджено газову трубу. У с. Гусарівка внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 73-річний чоловік. В с. Олександрівка внаслідок обстрілу горіла літня кухня. Постраждав чоловік 77 років.

На Херсонщині 1 людина загинула, ще 11 - дістали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Приозерне, Велетенське, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Понятівка, Берислав, Томарине, Дудчани, Михайлівка, Козацьке та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в освітні заклади та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 15 приватних будинків.Також окупанти пошкодили газопроводи, складські господарські споруди, гаражі, приватні автомобілі та комунальний транспорт.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 - дістали поранення.

У Миколаївській області обстріляні два райони

Зранку, 11 серпня, ворог двічі атакував двома FPV-дронами с. Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївського району. Внаслідок чого, пошкоджено два приватні будинки, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Також ворог тричі здійснював артилерійські обстріли по Куцурубській громаді. Внаслідок одного з обстрілів в с. Іванівка пошкоджено приватний будинок.

Також учора, 11 серпня, о 16:51 ворог завдав артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади.

Вознесенський район ворог атакував балістикою, ймовірно касетним боєприпасом типу "Іскандер-М" по відкритій ділянці місцевості за межами населених пунктів району. Постраждалих немає.

По Запорізькій області росіяни вдарили 357 разів

Впродовж доби окупанти 357 разів били по 11 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили авіаційні удари по Лобковому та Новоандріївці. 223 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Полтавку, повідомили в ОВА.

9 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Новоданилівку. 123 артобстріли завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Сумщині було 59 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 59 вибухів, повідомили в ОВА.

Обстрілів зазнали Сумська (6 вибухів), Юнаківська (5 вибухів), Миропільська (7 вибухів), Краснопільська (5 вибухів), Великописарівська (19 вибухів), Новослобідська (9 вибухів), Глухівська (4 вибухи), Березівська (2 вибухи), Есманьська (2 вибухи) громади.

За добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1201 людину, у тому числі 394 дитини, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Костянтинівці Мар'їнської громади поранено людину. У Кураховому 1 людина поранена, пошкоджено понад 5 будинків.

Краматорський район. У Краматорська поранено 8 людей, пошкоджені 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, 5 комунальних підприємств, 7 приватних підприємств і об'єкт інфраструктури. У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка. У Нью-Йорку пошкоджено 2 будинки, ще 2 — у Сіверську.