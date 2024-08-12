357 обстрелов Запорожской области, 11 раненых в Херсонской области: как прошли сутки в регионах

За прошедшие сутки и ночь 12 августа российские захватчики продолжали обстреливать мирные населенные пункты Украины. В результате этих атак в Харьковской области пострадали два человека, в Херсонской области — одиннадцать. Также есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Враг атаковал два района Днепропетровской области

До полуночи продолжал целить по Никопольщине, избивал из артиллерии. Устроил и с самого утра. Попал по Никополю, Красногригоревскому и Марганецкому общинам, сообщили в ОВА.

Под ударом также была Грушевская община Криворожья. Повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

В Харьковской области враг атаковал Богодуховский район

В Богодуховском районе в с. Возрожденная в результате вражеского обстрела повреждены 3 частных дома, повреждены 2 многоквартирных дома, повреждено сельхоз предприятие и ЛЭП, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В с. Ивашки в результате падения дрона повреждена газовая труба. В с. Гусаровка в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 73-летний мужчина. В с. Александровка в результате обстрела горела летняя кухня. Пострадал мужчина 77 лет.

В Херсонской области 1 человек погиб, еще 11 — получили ранения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Чернобаевка, Белозерка, Кизомис, Приозерное, Громадное, Станислав, Широкая Балка, Софиевка, Понятовка, Берислав, Томарино, Дудчаны, Михайловка, Козацкий и город Херсон , Херсон.

Российские военные попали в образовательные учреждения и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 15 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, складские хозяйственные постройки, гаражи, частные автомобили и коммунальный транспорт.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 11 — получили ранения.

В Николаевской области обстреляны два района

Утром, 11 августа, враг дважды атаковал двумя FPV-дронами с. Дмитровка Куцурубской общины Николаевского района. В результате чего, повреждены два частных дома, сообщил председатель ОВА Виталий Ким.

Также враг трижды совершал артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. В результате одного из обстрелов в с. Ивановка поврежден частный дом.

Также вчера, 11 августа, в 16:51 враг нанес артиллерийский обстрел по акватории Очаковской общины.

Вознесенский район враг атаковал баллистикой, вероятно, кассетным боеприпасом типа "Искандер-М" по открытому участку местности за пределами населенных пунктов района. Пострадавших нет.

По Запорожской области россияне ударили 357 раз

За сутки оккупанты 357 раз били по 11 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ совершили авиационные удары по Лобковому и Новоандреевке. 223 БпЛА разной модификации атаковали Красноднепровку, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Полтавку, сообщили в ОВА.

9 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Новоданиловку. 123 артобстрела нанесены по территории Степногорска, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки.

Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали .

В Сумской области было 59 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксированы 59 взрывов, сообщили в ОВА.

Обстрелы потерпели Сумская (6 взрывов), Юнаковская (5 взрывов), Миропольская (7 взрывов), Краснопольская (5 взрывов), Великописаревская (19 взрывов), Новослободская (9 взрывов), Глуховская (4 взрыва), Березовская (2 взрыва), Эсманьская (2 взрыва) общины.

За сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуирован 1201 человек, в том числе 394 ребенка, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район. В Константиновке Марьинской общины ранен человек. В Курахово 1 человек ранен, повреждено более 5 домов.

Краматорский район. В Краматорске ранены 8 человек, повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, 5 коммунальных предприятий, 7 частных предприятий и объект инфраструктуры. В Константиновке повреждены 4 дома.

Бахмутский район. В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов и многоэтажка. В Нью-Йорке повреждены 2 дома, еще 2 — в Северске.