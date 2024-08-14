РФ атакувала Україну ракетами і дронами, постраждали інфраструктурні об'єкти на Житомирщині й Чернігівщині: ситуація у регіонах

У ніч проти 14 серпня російська армія атакувала територію України 23 безпілотниками і 2 ракетами. Українська ППО знищила 17 ворожих дронів. У Житомирській і Чернігівській областях постраждали інфраструктурні об'єкти.

Скільки ворожих цілей збила ППО

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, вночі РФ запустила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Білгородської та 23 ударні БПЛА типу Shahed із районів Чауди, Єйська та Курська.

Натомість українські сили ППО знищили 17 ворожих БПЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях.

Наслідки дронової атаки на Житомирщині

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що вночі ворог атакував регіон дронами-камікадзе. Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів.

Також уламками пошкоджено приватні будівлі.

За даними ОВА, люди не постраждали.

Чернігівщину атакували "шахедами"

Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що вночі регіон був атакований "шахедами".

За його словами, у Ніжинському районі зафіксовано влучання в інфраструктурний обʼєкт.

На Київщині після нічної атаки гасили пожежу

У Київській області не зафіксовано влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури після нічної атаки РФ, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Уночі ворог вкотре атакував Київщину ударними дронами. Тривога оголошувалася двічі. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні", - наголосив Кравченко.

Він зазначив, що внаслідок падіння уламків поза межами населеного пункту сталося займання лісової підстилки, пожежа ліквідована.

"Оперативні групи продовжують роботу з фіксації можливих наслідків нічної атаки", - додав Кравченко.

На Миколаївщині внаслідок падіння уламків дрона пошкоджені два будинки

У Миколаївській області цієї ночі внаслідок падіння уламків збитого російського дрона типу Shahed були пошкоджені два приватні будинки, повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

За його словами, вночі 14 серпня сили і засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БПЛА типу Shahed-136/131.

Внаслідок падіння уламків у Баштанському районі пошкоджені два приватні будинки. Постраждалих немає.

Як підкреслив Кім, загалом на території області за добу обстріли не зафіксовані.

Росіяни від ранку атакують Херсон

Із самого ранку середи, 14 серпня, російська війська завдають ударів по Херсону та передмістю, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, близько 06:00 під ворожий удар у Херсоні потрапило троє людей, які перебували в будинку, - 39-річна жінка, її 15-річна донька та 41-річний чоловік.

Дитину з мамою шпиталізували з вибуховими травмами, контузіями, у жінки також поранена спина. Херсонцю надали медичну допомогу на місці.

Також зазначається, що о 05:00 російські війська атакували й Кіндійку. Окупанти били по оселях, через що постраждали двоє людей. До лікарні направили 49-річну жінку та 58-річного чоловіка. У них - контузії, вибухові травми та уламкові поранення.

Крім цього, до лікарні звернувся 59-річний житель Антонівки, який через ворожий обстріл дістав уламкове поранення передпліччя та гомілки.

Також в ОВА додали, що близько 05:30 російські війська з дрона атакували 40-річну жінку у Кіндійці. Через скидання вибухівки з БПЛА вона дістала вибухову травму та уламкове поранення спини. Потерпілій надали меддопомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

Крім того, за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів із різних видів зброї, зокрема з авіації, у Херсонській області шестеро осіб дістали поранення.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Черешеньки, Садове, Михайлівка, Антонівка, Червоний Маяк, Тараса Шевченка, Томарине, Берислав, Велетенське, Музиківка, Дніпровське, Зимівник, Білозерка, Золота Балка, Тягинка та місто Херсон.

За даними ОВА, російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, навчальний та медичний заклади, фермерське господарство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. також окупанти пошкодили газопровід, господарські споруди, приватні автомобілі, автобус і сільгосптехніку.

На Харківщині пошкоджено приміщення аптеки та склад

У Куп’янську внаслідок атаки FPV-дроном пошкоджено приватний будинок, а в смт Козача Лопань внаслідок танкового обстрілу пошкоджено приміщення аптеки, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також у Куп'янську внаслідок атаки дрона було пошкоджено приміщення операторської складської будівлі.

Окупанти понад 500 разів били по восьми населених пунктах Запорізької області

Російські окупанти за минулу добу 510 разів обстріляли Запорізьку область, під вогнем опинилися вісім населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

За його словами, війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Білогір'ю, 323 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

Також 9 обстрілів РСЗВ накрили Роботине і Малу Токмачку, 175 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки і Левадного.

За даними голови ОВА, за добу надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Армія РФ обстріляли дев’ять громад Сумщини, двоє поранених

Російські військові вночі та вранці здійснили 21 обстріл дев'яти громад Сумської області, зафіксовано 47 вибухів, поранення отримали двоє мешканців Хотінської громади. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Зокрема, здійснено авіаудари КАБ (6 вибухів) по території Хотінської громади. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє мешканців громади. У Юнаківській громаді зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух). По Ворожбянській громаді ворог завдав авіаударів КАБ (8 вибухів). По Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи). По Середино-Будській громаді завдано удару FPV-дроном (1 вибух) та здійснено артобстріл (2 вибухи). По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з артилерії (4 вибухи).

Крім того, по Білопільській громаді здійснено авіаудари КАБ (11 вибухів). У Сумській громаді зафіксовано ракетну атаку (1 вибух). Росіяни також скинули одну міну на Шалигинську громаду. По Есманьській громаді зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи) та мінометні обстріли (6 вибухів).

Ворог бив по Нікопольському району

Російські загарбники ввечері 13 серпня та зранку 14 серпня знову били по Нікополю та Червоногригорівській і Марганецькій громадах Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, "ворог атакував Нікопольщину до пізнього вечора та вже на ранок. Дронами-камікадзе бив по райцентру. З важкої артилерії – по Червоногригорівській та Марганецькій громадах".

Загиблих і постраждалих немає. Інші наслідки атак ще уточнюються, підкреслив Лисак.

"У решті районів області минулося без прильотів", - додав він.

На Донеччині загинула людина

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє ОВА.

У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено адмінбудівлю, а у Мар'їнській громаді обстріляні Катеринівка і Костянтинівка. У Журавці загинула людина. У Кураховому пошкоджено 6 приватних будинків. У Малинівці Гродівської громади пошкоджено 8 будинків, кав'ярню і адмінбудівлю.

У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і культова споруда. У Щербинівці Торецької громади поранено 2 людини, пошкоджено будинок. По 1 будинку пошкоджено у Сіверську і Серебрянці.