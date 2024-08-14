РФ атаковала Украину ракетами и дронами, пострадали инфраструктурные объекты в Житомирской и Черниговской областях: ситуация в регионах

В ночь на 14 августа российская армия атаковала территорию Украины 23 беспилотниками и 2 ракетами. Украинская ПВО уничтожила 17 вражеских дронов. В Житомирской и Черниговской областях пострадали инфраструктурные объекты

Сколько вражеских целей сбило ПВО

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, ночью РФ запустила две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской и 23 ударных БПЛА типа Shahed из районов Чауды, Ейска и Курска.

Украинские силы ПВО уничтожили 17 вражеских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской и областях.

Последствия дроновой атаки в Житомирской области

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что ночью враг атаковал регион дронами-камикадзе. Под удар попал один из инфраструктурных объектов.

Также обломками повреждены частные здания.

По данным ОВА, люди не пострадали.

Черниговщину атаковали "шахедами"

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что ночью регион был атакован "шахедами".

По его словам, в Нежинском районе зафиксировано попадание в инфраструктурный объект.

В Киевской области после ночной атаки тушили пожар

В Киевской области не зафиксированы попадания в объекты жилищной и критической инфраструктуры после ночной атаки РФ, сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Ночью враг еще раз атаковал Киевщину ударными дронами. Тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет", — подчеркнул Кравченко.

Он отметил, что в результате падения обломков вне населенного пункта произошло возгорание лесной подстилки, пожар ликвидирован.

"Оперативные группы продолжают работу по фиксации возможных последствий ночной атаки", – добавил Кравченко.

В Николаевской области в результате падения обломков дрона повреждены два дома

В Николаевской области этой ночью в результате падения обломков сбитого российского дрона типа Shahed были повреждены два частных дома, сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

По его словам, ночью 14 августа силы и средства противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили один БПЛА типа Shahed-136/131.

В результате падения обломков в Баштанском районе повреждены два частных дома. Пострадавших нет.

Как подчеркнул Ким, в целом на территории области за сутки обстрелы не зафиксированы.

Россияне с утра атакуют Херсон

С самого утра среды, 14 августа, российские войска наносят удары по Херсону и пригороду, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Так, около 06:00 под вражеский удар в Херсоне попали три человека, которые находились в доме, — 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь и 41-летний мужчина.

Ребенка с мамой госпитализировали с взрывными травмами, контузиями, у женщины ранена спина. Херсонцу оказали медицинскую помощь на месте.

Также отмечается, что в 05:00 российские войска атаковали и Киндейку. Оккупанты били по домам, из-за чего пострадали два человека. В больницу направили 49-летнюю женщину и 58-летнего мужчину. В них – контузии, взрывные травмы и обломочные ранения.

Кроме этого, в больницу обратился 59-летний житель Антоновки, который из-за вражеских обстрелов получил обломочное ранение предплечья и голени.

Также в ОВА сообщили, что около 05:30 российские войска из дрона атаковали 40-летнюю женщину в Киндейке. Из-за сброса взрывчатки с БПЛА она получила взрывную травму и осколочное ранение спины. Потерпевшей оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Кроме того, за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов из разных видов оружия, в частности из авиации, в Херсонской области шесть человек получили ранения.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Черешенько, Садовое, Михайловка, Антоновка, Красный Маяк, Тараса Шевченко, Томарино, Берислав, Огромное, Музыковка, Днепровское, Зимовник, Белозерка, Золотая Балка, Тягинка и Херсон.

По данным ОВА, российские военные попали в объект критической инфраструктуры, учебное и медицинское учреждения, фермерское хозяйство; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 9 частных домов. также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, частные автомобили, автобус и сельхозтехнику.

На Харьковщине повреждены помещения аптеки и склад

В Купянске в результате атаки FPV-дроном поврежден частный дом, а в пгт Казачья Лопань в результате танковых обстрелов повреждено помещение аптеки, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также в Купянске в результате атаки дрона было повреждено помещение операторского складского здания.

Оккупанты более 500 раз били по восьми населенным пунктам Запорожской области

Российские оккупанты за минувшие сутки 510 раз обстреляли Запорожскую область, под огнем оказались восемь населенных пунктов, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По его словам, войска РФ совершили 3 авиационных удара по Белогорью, 323 БПЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

Также 9 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку, 175 артобстрелов нанесены по территории Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Малиновки и Левадного.

По данным главы ОВА, в сутки поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Армия РФ обстреляла девять общин Сумщины, двое раненых

Российские военные ночью и утром произвели 21 обстрел девяти общин Сумской области, зафиксировано 47 взрывов, ранения получили двое жителей Хотинской общины. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Враг обстрелял Сумскую, Хотинскую, Юнаковскую, Белопольскую, Ворожбянскую, Эсманьскую, Шалыгинскую, Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую общины.

В частности, совершены авиаудары КАБ (6 взрывов) по территории Хотинского общества. В результате обстрела ранения получили двое жителей общины. В Юнаковской общине зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв). По Ворожбянскому обществу враг нанес авиаударов КАБ (8 взрывов). По Краснопольской общине россияне ударили по артиллерии (4 взрыва). По Середино-Будской общине нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв) и совершен артобстрел (2 взрыва). По Зноб-Новгородской общине враг бил из артиллерии (4 взрыва).

Кроме того, по Белопольской общине совершены авиаудары КАБ (11 взрывов). В Сумской общине зафиксирована ракетная атака (1 взрыв). Россияне также сбросили одну мину на Шалыгинскую общину. По Эсманьской общине зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва) и минометные обстрелы (6 взрывов).

Враг бил по Никопольскому району

Российские захватчики вечером 13 августа и утром 14 августа снова избивали по Никополю и Красногригоревскому и Марганецкому общинам Никопольского района Днепропетровской области, сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, "враг атаковал Никопольщину до позднего вечера и уже к утру. Дронами-камикадзе бил по райцентру. Из тяжелой артиллерии — по Красногригорьевской и Марганецкой общинах".

Погибших и пострадавших нет. Остальные последствия атак еще уточняются, подчеркнул Лысак.

"В остальных районах области прошло без прилетов", — добавил он.

В Донецкой области погиб человек

Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает ОВА.

В Новоукраинке Угледарского общества повреждено админздание, а в Марьинском обществе обстреляны Екатериновка и Константиновка. В Журавке погиб человек. В Курахово повреждены 6 частных домов. В Малиновке Гродовской общины повреждены 8 домов, кафе и админздание.

В Часовоярском обществе повреждены 7 частных домов, многоэтажка и культовое сооружение. В Щербиновке Торецкой общины ранены 2 человека, поврежден дом. По 1 зданию повреждены в Северске и Серебрянке.