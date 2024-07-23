Армія РФ випустила по Харківщині 39 КАБів, а сили ППО знищили сім "шахедів": як минула доба у регіонах

За минулу добу ворог обстріляв Харківську область з КАБів, Дніпропетровську – з важкої артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені у Харківській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській областях.

Сили ППО збили сім розвідувальних БпЛА і стільки ж "шахедів"

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 23 липня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 та 8-ма ударними БпЛА типу Shahed. Атаковано Сумщину. Сім "шахедів" було збито, а внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі.

Також протягом минулої доби 22 липня 2024 року на східному та південному напрямках протиповітряною обороною збито сім розвідувальних БпЛА.

Армія РФ випустила по Харківській області 39 КАБів

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, у м. Куп’янськ внаслідок обстрілу з БпЛА травмований 42-річний чоловік, також горів будинок.

У с. Лісне Дергачівського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ горів гараж, а у с. Глушківка Куп'янського району горів будинок.

У с. Лісне Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено скління житлового будинку та паркан, а у с. Руська Лозова внаслідок артобстрілу постраждала 30-річна жінка.

У с. Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, гараж. Постраждала жінка. У с. Сенькове Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла літня кухня. Постраждала жінка 75 років.

У с. Іванчуківка Ізюмського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено скління прохідної хлібо-приймального пункту, автомобіль, скління вікон поруч розташованих приватних будинків. Також внаслідок обстрілу постраждав чоловік 58 років.

Ворог 39 разів обстріляв Донеччину

Згідно з повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Курахівській громаді поранено людину у Сонцівці, пошкоджено будинок у Гірнику; обстріляні Курахове, Курахівка, Трудове і Костянтинопілське. У Гродівській громаді поранено 2 людини, пошкоджено 10 приватних будинків і 2 багатоквартирних.

У Лимані поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, 2 будинки і декілька нежитлових приміщень; також у Торському 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено, у Зарічному — 1 зруйновано, у Ямполі — 2 пошкоджено. У Миколаївській ТГ пошкоджено будинок та інфраструктурний об’єкт у Малинівці. У Костянтинівці 4 людини поранено, пошкоджено 2 крамниці, кав’ярню, підприємство. В Іллінівській ТГ пошкоджено 2 об’єкти у Клебан-Бику.

У Часовоярській ТГ пошкоджені 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об’єкт. У Сіверську пошкоджено будинок.

По Запорізькій області завдано 463 удари

Впродовж доби окупанти завдали 463 удари по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Він розповів, що війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по Новоандріївці.

Зокрема, 211 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку. 14 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку. 234 артобстріли завдано по території Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки, Левадного, Преображенки та Долинки.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині через обстріли поранено 7 людей

Як повідомив начальник Херсонської області Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новодмитрівка, Берислав, Новоберислав, Садове, Хрещенівка, Одрадокам'янка, Станіслав, Антонівка, Широка Балка, Олександрівка, Велетенське, Гаврилівка, Придніпровське, Львове та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 30 приватних будинків, а також у заклад торгівлі. Пошкоджено газопровід та приватні автомобілі.

Через російську агресію 7 людей дістали поранення.

Армія РФ била по Нікопольщині з важкої артилерії

"Ввечері ворог ще двічі бив по Нікопольщині з важкої артилерії. Випустив зо два десятки снарядів. Під ударом – Марганецька та Покровська громади", - йдеться в повідомленні голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

Також він повідомив, що ніч по всій території області минула без прильотів. Та вже із самого ранку агресор знову цілив по району. Дроном-камікадзе вгатив по Нікополю. Загиблих і постраждалих немає.

На Миколаївщині через обстріли четверо постраждалих

Учора, 22 липня, о 21:15 ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Сьогодні ж, 23 липня, о 05:35 артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них – хлопець 17 та дівчина 15 років. Стан потерпілих середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна медична допомога. Також пошкоджено багатоквартирний будинок.

На Сумщині пролунало 23 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Есманьська, громади.