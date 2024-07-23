Армия РФ выпустила по Харьковщине 39 КАБов, а силы ПВО уничтожили семь "шахедов": как прошли сутки в регионах

За минувшие сутки враг обстрелял Харьковскую область из КАБов, Днепропетровщину – из тяжелой артиллерии. В результате вражеских обстрелов есть раненые в Харьковской, Донецкой, Херсонской, Николаевской областях.

Силы ПВО сбили семь разведывательных БпЛА и столько же "шахедов"

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 23 июля 2024 года враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-69 и 8 ударными БпЛА типа Shahed. Атакована Сумщина. Семь "шахедов" были сбиты, а в результате активного противодействия вражеская управляемая авиационная ракета Х-69 не достигла своей цели.

Также за прошедшие сутки 22 июля 2024 года на восточном и южном направлениях противовоздушной обороной сбиты семь разведывательных БПЛА.

Армия РФ выпустила по Харьковской области 39 КАБов

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в г. Купянск в результате обстрела из БпЛА травмирован 42-летний мужчина, также горел дом.

В с. Лесное Дергачевского района в результате вражеского обстрела из РСЗО горел гараж, а в с. Глушковка Купянского района горел дом.

В с. Лесное Харьковского района в результате обстрела повреждено остекление жилого дома и забор, а в с. Русская Лозовая в результате артобстрела пострадала 30-летняя женщина.

В с. Подолы Купянского района в результате обстрела повреждены дом, гараж. Пострадала женщина. В с. Сеньково Купянского района в результате обстрела горела летняя кухня. Пострадала женщина 75 лет.

В с. Иванчуковка Изюмского района в результате обстрела из РСЗО повреждены остекление проходной хлебо-приемного пункта, автомобиль, остекление окон расположенных рядом частных домов. Также в результате обстрела пострадал мужчина 58 лет.

Враг 39 раз обстрелял Донетчину

Согласно сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 39 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В Кураховской общине ранен человек в Солнцовке, поврежден дом в Горняке; обстреляны Курахово, Кураховка, Трудовое и Константинопольское. В Гродовской общине ранены 2 человека, повреждены 10 частных домов и 2 многоквартирных.

В Лимане ранен человек, повреждено админздание, 2 дома и несколько нежилых помещений; также в Торском 1 дом разрушен и 1 поврежден, в Заречном — 1 разрушен, в Ямполе — 2 поврежден. В Николаевской ТГ поврежден дом и инфраструктурный объект в Малиновке. В Константиновке 4 человека ранены, повреждены 2 магазина, кофейня, предприятие. В Ильиновской ТГ повреждены 2 объекта в Клебан-Быке.

В Часовоярской ТГ повреждены 5 частных домов и 2 многоэтажки. В Торецке повреждены 3 дома и инфраструктурный объект. В Северске поврежден дом.

По Запорожской области нанесено 463 удара

В течение суток оккупанты нанесли 463 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

Он рассказал, что войска РФ нанесли 4 авиационных удара по Новоандреевке.

В частности, 211 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку, Новоандреевку. 14 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Новоандреевку, Новоданиловку и Малую Токмачку. 234 артобстрела нанесены по территории Приморского, Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Новоданиловки, Малиновки, Левадного, Преображенки и Долинки.

Поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области из-за обстрелов ранены 7 человек

Как сообщил начальник Херсонской области Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новодмитровка, Берислав, Новоберислав, Садовое, Крещеновка, Одрадокаменка, Станислав, Антоновка, Широкая Балка, Александровка, Велетенское, Гавриловка, Приднепровское, Львово и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 30 частных домов, а также в торговое заведение. Поврежден газопровод и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.

Армия РФ била по Никопольщине из тяжелой артиллерии

"Вечером враг еще дважды бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Выпустил около двух десятков снарядов. Под ударом — Марганецкая и Покровская общины", — говорится в сообщении главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Также он сообщил, что ночь на всей территории области прошла без прилетов. Но уже с самого утра агрессор снова целился по району. Дроном-камикадзе ударил по Никополю. Погибших и пострадавших нет.

В Николаевской области из-за обстрелов четверо пострадавших

Вчера, 22 июля, в 21:15 враг нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Сегодня же, 23 июля, в 05:35 артиллерийским обстрелам подверглись г. Очаков Очаковской общины. Пока известно о четырех пострадавших, среди них – парень 17 и девушка 15 лет. Состояние потерпевших средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также поврежден многоквартирный дом.

В Сумской области прогремели 23 взрыва

Ночью и утром россияне провели 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва, сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Эсманьская общины.