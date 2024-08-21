На Херсонщині та Харківщині є загиблі, на Сумщині - 65 вибухів: яка ситуація в регіонах

Протягом доби 20 серпня та ночі 21 серпня російські окупаційні війська обстріляли низку населених пунктів України, внаслідок чого є загиблі та поранені.

По Запорізькій області росіяни вдарили 303 рази

Впродовж доби окупанти 303 рази били по 12 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Лобковому, Новоандріївці та Новодарівці. 198 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку, повідомили в ОВА.

5 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новодарівку. 97 артобстрілів завдано по території Малокатеринівки, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новодарівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки та Преображенки. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Внаслідок вчорашнього обстрілу 14-річний хлопець загинув, ще 6 дітей травмовано - це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення отримали і 28-річний чоловік та жінки 18 та 45 років. Такі невтішні наслідки російських обстрілів Запорізького району.

Внаслідок вечірнього обстрілу Малокатеринівки вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки. В одному з них знайшли тіло загиблого під час російської атаки чоловіка.

На Херсонщині одна людина загинула, ще 15 - дістали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Зимівник, Білозерка, Зеленівка, Надеждівка, Понятівка, Федорівка, Розлив, Томина Балка, Софіївка, Садове, Токарівка, Берислав, Миколаївка, Одрадокам'янка, Шилова Балка, Зміївка, Заможне, Михайлівка, Дудчани, Шляхове, Веселе та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, адмінбудівлі, заклад громадського харчування та територію фермерського господарства; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також окупанти пошкодили газогін, водогін, свердловину та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 - дістали поранення, з них - 4 дитини.

Середмістя Херсона також опинилося під ударами російських окупаційних військ. Через ворожі обстріли пошкоджено будівлю торговельного центру, приватні будинки, а також у приміщенні одного з кафе вирувала пожежа.

На Харківщині загинув чоловік

В Ізюмському районі в с. Новий Мир внаслідок обстрілу по відкритій території горіла трава. В с. Глущенкове внаслідок обстрілу горіли 2 нежитлові будинки та трава на відкритій території на площі 2.5 га, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

У Куп'янському районі в с. Нечволодівка внаслідок обстрілу з РСЗВ горів приватний будинок, господарча споруда та вантажний автомобіль, пластикові труби та дрова. У Куп‘янську внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка.

У Харківському районі в селі Козача Лопань внаслідок влучання дроном в цивільний автомобіль постраждав 61-річний чоловік, загинув 65-річний водій.

Ввечері та вночі ворог бив по Нікопольщині

Поцілив по райцентру дронами-камікадзе. По Мирівській громаді – артилерією. Вранці атаки продовжилися. Агресор влучив БпЛА вже по Марганецькій громаді, повідомили в ОВА.

Цієї ночі підрозділ ПвК "Схід" знищив над областю безпілотник. В області все ще триває повітряна тривога.

Миколаївська область: ворог атакував Куцурубську громаду

Учора ворог тричі спрямував дрони типу FPV по Куцурубській громаді. Внаслідок одного із обстрілів у с. Дніпровське пошкоджено приватний будинок, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Також учора та сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Уніч на 21 серпня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота.

На Сумщині було 65 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів, повідомили в ОВА.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Кролевецька, Глухівська, Шалигинська, Есманьська громади.

Найбільше дісталося Краснопільській (авіаудари КАБ - 6 вибухів, артилерійські обстріли - 8 вибухів, скидання вибухового пристрою з БпЛА) та Шалигинській (ворог бив з мінометів - 14 вибухів, здійснив авіаудар КАБ - 2 вибухи, обстріли FPV-дронами - 5 вибухів) громадам.