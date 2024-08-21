В Херсонской и Харьковской области есть погибшие, в Сумской области — 65 взрывов: какая ситуация в регионах

В течение суток 20 августа и ночью 21 августа российские оккупационные войска обстреляли ряд населенных пунктов Украины, в результате чего погибли и ранены.

По Запорожской области россияне ударили 303 раза

За сутки оккупанты 303 раза били по 12 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ нанесли 3 авиационных удара по Лобковому, Новоандреевке и Новодаровке. 198 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку, сообщили в ОВА.

5 обстрелов РСЗО накрыли Роботино, Гуляйполе, Малую Токмачку и Новодаровку. 97 артобстрелов нанесены по территории Малокатериновки, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новодаровки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки и Преображенки. Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В результате вчерашнего обстрела 14-летний парень погиб, еще 6 детей травмированы — это ребята 17, 16, 15, 14 лет и девушки 10 и 11 лет. Ранения получили и 28-летний мужчина и женщины 18 и 45 лет. Таковы нелестные последствия российских обстрелов Запорожского района.

В результате вечерних обстрелов Малокатериновки взрывной волной и обломками повреждены частные дома. В одном из них обнаружили тело погибшего во время российской атаки мужчину.

В Херсонской области один человек погиб, еще 15 — получили ранения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Камышаны, Зимовник, Белозерка, Зеленовка, Надеждовка, Понятовка, Федоровка, Разлив, Томина Балка, Софиевка, Садовое, Токаревка, Берислав, Николаевка, Одрадокаменка, Ши Михайловка, Дудчаны, Дорожное, Веселое и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в образовательное и медицинское учреждения, админздания, заведение общественного питания и территорию фермерского хозяйства; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 3 многоэтажки и 21 частный дом. Также оккупанты повредили газопровод, водопровод, скважину и частные автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 15 — получили ранения, из них — 4 ребенка.

Средигород Херсона также оказался под ударами российских оккупационных войск. Из-за вражеских обстрелов повреждено здание торгового центра, частные дома, а также в помещении одного из кафе бушевал пожар.

В Харьковской области погиб мужчина

В Изюмском районе в с. Новый Мир в результате обстрелов по открытой территории горела трава. В с. Глущенково в результате обстрела горели 2 нежилых дома и трава на открытой территории на площади 2.5 га, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

В Купянском районе в с. Нечволодовка в результате обстрела из РСЗО горел частный дом, хозяйственная постройка и грузовой автомобиль, пластиковые трубы и дрова. В Купянске в результате обстрела пострадала 59-летняя женщина.

В Харьковском районе в селе Казачья Лопань в результате попадания дроном в гражданский автомобиль пострадал 61-летний мужчина, погиб 65-летний водитель.

Вечером и ночью враг бил по Никопольщине

Попал по райцентру дронами-камикадзе. По Мировской общине – артиллерией. Утром атаки продолжились. Агрессор попал БПЛА уже по Марганецкой общине, сообщили в ОВА.

Этой ночью подразделение ПВК "Восток" уничтожило над областью беспилотник. В области продолжается воздушная тревога.

Николаевская область: враг атаковал Куцурубскую общину

Вчера враг трижды направил дроны типа FPV по Куцурубской общине. В результате одного из обстрелов в с. Днепровское повреждено частный дом, сообщил председатель ОВА Виталий Ким.

Также вчера и сегодня утром враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. Пострадавших нет.

В ночь на 21 августа в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа.

В Сумской области было 65 взрывов

Ночью и утром россияне провели 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов, сообщили в ОВА.

Обстрелы подверглись Юнаковской, Хотинской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Кролевецкой, Глуховской, Шалыгинской, Эсманьской общин.

Больше всего досталось Краснопольской (авиаудары КАБ — 6 взрывов, артиллерийские обстрелы — 8 взрывов, сброс взрывного устройства с БпЛА) и Шалыгинской (враг бил из минометов — 14 взрывов, совершил авиаудар КАБ — 2 взрыва, обстрелы FPV-дронами — 5).