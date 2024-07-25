Армія РФ обстріляла Харків "Іскандерами", а Одещину ударними безпілотниками: як пройшла доба у регіонах

Сили ППО знищили 25 із 38 "шахедів", випущені армією РФ. Крім того, по Запорізькій області було завдано 455 ударів, у Харківській, Донецькій, Одеській та Херсонській областях внаслідок ворожих обстрілів є загиблі і поранені.

ППО збила 25 ударних безпілотників

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 25 липня 2024 року окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed. Цієї ночі ворог застосував 38 "шахедів", атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України.

Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три "шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

У Харківській області через дії ворожої армії більше 10 поранених і троє загиблих

Згідно з повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу КАБ Шевченківського району Харкова горів будинок. Знищено 3 автомобілі, пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 3 господарчі споруди, 2 автомобілі та 4 гаражі. Постраждали 3 людини.

Внаслідок ракетних ударів "Іскандер" по Холодногорському району Харкова горіла трава, пошкоджено будівля підприємства. Постраждали 9 людей.

Через обстріл КАБ селища Куп'янськ-Вузловий горіли два приватних будинки, зруйновано 5 будинків, 4 автомобілі. Постраждав чоловік.

У м. Куп'янськ внаслідок обстрілу КАБ горів приватний будинок, у с. Приколотне Куп'янського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені 5 приватних будинків та гараж.

У м. Лозова внаслідок обстрілу "Іскандер" горіли 3 автомобілі. Постраждали 6 людей, 3 людини загинули.

Окупанти вдарили по Запорізькій області 455 разів

Впродовж доби окупанти завдали 455 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ здійснили авіаційний удар по Малій Токмачці.

238 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Степногірськ, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку. 20 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Новоданилівку та Малу Токмачку. 196 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 9 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Донеччині через ворожі обстріли пошкоджені інфраструктурні об'єкти

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

У Мар'їнській громаді обстріляні Максимільянівка, Антонівка і Олександропіль. У Кураховому прямим влучанням пошкоджено багатоповерхівку.

У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок і зруйновано гараж. У Костянтинівці пошкоджені 9 будинків, 2 нежитлові будівлі, 2 автівки і 3 інфраструктурні об'єкти; у Миколаївці поранено людину. В Іллінівській громаді пошкоджені 11 об'єктів.

У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 7 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську 2 будинки зруйновані і 1 пошкоджено. У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

На Херсонщині росіяни вбили одну людину

Як повідомив начальник Херсонської області Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Комишани, Білозерка, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Михайлівка, Станіслав, Ромашкове, Інгулець, Тягинка, Садове, Урожайне, Гаврилівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Пошкоджено газопровід, складські приміщення, господарські споруди та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення.

Армія країни-агресора обстріляла Нікопольщину

Ввечері агресор вдарив по Нікопольщині. З десяток артилерійських снарядів влучили по Марганецькій громаді, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

На ранок – знову атака. Цього разу окупанти обстріляли райцентр.

Минулося без загиблих та постраждалих. Інші наслідки з'ясовуються.

Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками

Згідно з повідомленням голови Одеської ОДА Олега Кіпера, під ударом знову був Ізмаїльський район. Росіяни атакували прикордоння ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало 2 особи. Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

На Сумщині пролунало 56 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.