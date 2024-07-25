Армия РФ обстреляла Харьков "Искандерами", а Одесщину ударными беспилотниками: как прошли сутки в регионах

Силы ПВО уничтожили 25 из 38 "шахедов", выпущенных армией РФ. Кроме того, по Запорожской области было нанесено 455 ударов, в Харьковской, Донецкой, Одесской и Херсонской областях в результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые.

ПВО сбило 25 ударных беспилотников

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 25 июля 2024 года оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed. Этой ночью враг применил 38 "шахедов", атакуя объекты инфраструктуры Украины по нескольким направлениям, в частности – юг Одесской области и центральные регионы Украины.

Отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 25 ударных БпЛА. Еще три "шахеда" локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

В Харьковской области из-за действий вражеской армии более 10 раненых и трое погибших

Согласно сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате обстрела КАБ Шевченковского района Харькова горел дом. Уничтожены 3 автомобиля, повреждены 5 частных жилых домов, 3 хозяйственные постройки, 2 автомобиля и 4 гаража. Пострадали 3 человека.

В результате ракетных ударов "Искандер" по Холодногорскому району Харькова горела трава, повреждено здание предприятия. Пострадали 9 человек.

Из-за обстрела КАБ поселка Купянск-Узловой горели два частных дома, разрушены 5 домов, 4 автомобиля. Пострадал мужчина.

В г. Купянск в результате обстрела КАБ горел частный дом, в с. Приколотное Купянского района в результате обстрела КАБ повреждены 5 частных домов и гараж.

В г. Лозовая в результате обстрела "Искандер" горели 3 автомобиля. Пострадали 6 человек, 3 человека погибли.

Оккупанты ударили по Запорожской области 455 раз

В течение суток росияне нанесли 455 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

В частности, войска РФ нанесли авиационный удар по Малой Токмачке.

238 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Степногорск, Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку. 20 обстрелов РСЗО накрыли Роботино, Новоданиловку и Малую Токмачку. 196 артобстрелов нанесено по территории Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.

Поступило 9 уведомлений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

На Донетчине из-за вражеских обстрелов повреждены инфраструктурные объекты

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В Марьинской общине обстреляны Максимилианковка, Антоновка и Александрополь. В Курахово прямым попаданием повреждена многоэтажка.

В Заречном Лиманской общины поврежден дом и разрушен гараж. В Константиновке повреждены 9 домов, 2 нежилых здания, 2 автомобиля и 3 инфраструктурных объекта; в Николаевке ранен человек. В Ильиновской общине повреждены 11 объектов.

В Часовоярской общине ранен человек, повреждены 7 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске 2 дома разрушены и 1 повреждены. В Торецке поврежден инфраструктурный объект.

В Херсонской области россияне убили одного человека

Как сообщил начальник Херсонской области Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Камышаны, Белозерка, Антоновка, Днепровское, Велетенское, Михайловка, Станислав, Ромашково, Ингулец, Тягинка, Садовое, Урожайное, Гавриловка и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 3 многоэтажки и 17 частных домов. Поврежден газопровод, складские помещения, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 — получили ранения.

Армия страны-агрессора обстреляла Никопольщину

Вечером агрессор ударил по Никопольщине. С десяток артиллерийских снарядов попали по Марганецкой общине, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Наутро – снова атака. На этот раз оккупанты обстреляли райцентр.

Обошлось без погибших и пострадавших. Остальные последствия выясняются.

Россияне атаковали Одесщину ударными беспилотниками

Согласно сообщению главы Одесской ОГА Олега Кипера, под ударом снова находился Измаильский район. Россияне атаковали пограничье ударными беспилотниками. В результате обстрела произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

Также в результате падения обломков на частный дом пострадали 2 человека. Один человек госпитализирован в медучреждение в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

В Сумской области прозвучало 56 взрывов

Ночью и утром россияне провели 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов, сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.