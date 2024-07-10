Армія РФ запустила по Україні ударні безпілотники, на Рівненщині постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури: як пройшла доба у регіонах

В ніч на 10 липня ворог випустив 20 "шахедів", 14 з яких збила українська ППО. Внаслідок атаки відбулися пошкодження об'єкту енергетичної інфраструктури на Рівненщині та портової інфраструктури Одещини.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

ППО збила 14 ударних безпілотників

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 липня 2024 року противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, а також 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

В результаті бойової роботи збито 14 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.

Ворог випустив по Харківщині 28 КАБів

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, у с. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради.

У м. Куп‘янськ внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу, 2 приватних домоволодіння та зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.

У смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району внаслідок обстрілів горіли господарча споруда, одноповерховий будинок, пошкоджено 4-поверховий житловий будинок, зруйнований приватний будинок. Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес. На місці загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

У с. Борщова Харківського району відбулося влучання двох КАБів у хвойний ліс.

У с. Циркуни Харківського району пошкоджено приватний будинок та прилеглі споруди.

Армія РФ вдарила ракетами по портовій інфраструктурі Одещини

Вночі ворог атакував Одещину ракетами, повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Він зазначив, що ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. Двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули.

Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Нині постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні.

Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.

Ворог наніс 476 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти завдали 476 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Роботиному, Рівнопіллю та Копаням.

228 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Новоандріївку. 16 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Гуляйполе, Новоданилівку та Малинівку. 227 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новоданилівки.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Крім того, внаслідок російських атак по Запорізькому району одного чоловіка поранено.

На Херсонщині через російську агресію загинула одна людина

Згідно з повідомленням начальника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Дніпровське, Кізомис, Берислав, Станіслав, Антонівка, Токарівка, Широка Балка, Садове, Тягинка, Золота Балка, Ольгівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в навчальний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема в багатоповерхівку та 18 приватних будинків. Пошкоджено гаражне приміщення та автомобіль.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

На Рівненщині постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури

Уночі під час повітряної тривоги на Рівненщині ворожими безпілотниками був атакований об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомили у Рівненській ОВА.

"На місці працюють усі відповідні служби. Загорання локалізоване. Люди внаслідок цього удару поранень не зазнали", - повідомив очільник області Олександр Коваль.

У Донецькій області є загиблий і поранені через ворожі обстріли

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив начальник Донецької ОДА Вадим Філашкін.

У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка, Гірник, Дальнє та Успенівка — без жертв. Селидове зазнало удару FPV-дроном. У Мирнограді зруйновано складське приміщення, пошкоджено 14 приватних будинків.

У Краматорську поранено 5 людей, у тому числі 1 дитину. В Костянтинівці пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду.

У Торецьку 1 людина загинула, пошкоджено 4 приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді поранено 2 людини, пошкоджені 8 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 3 нежитлові приміщення. Ще один будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.

Ворог обстріляв Дніпропетровщину артилерією і дронами-камікадзе

У Дніпропетровській області через падіння уламків зайнялася суха трава. Пожежу приборкали, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Ввечері і на ранок від російських атак потерпала Нікопольщина. Район зазнав ударів артилерією і дронами-камікадзе. Дісталося Нікополю і Марганецькій громаді. Пошкоджена інфраструктура.

Загиблих й постраждалих немає.

У Миколаївській області збили чотири "шахеда"

У ніч на 10 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу Shahed 131/136, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА на відкритій місцевості виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідовано підрозділами вогнеборців. Постраждалих немає.

Інших обстрілів на території Миколаївської області не зафіксовано.

На Сумщині пролунало 4 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в Сумській ОВА.

Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Есманьська громади.