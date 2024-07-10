Армия РФ запустила по Украине ударные беспилотники, в Ровенской области пострадал объект энергетической инфраструктуры: как прошли сутки в регионах

В ночь на 10 июля враг выпустил 20 "шахедов", 14 из которых сбила украинские ПВО. В результате атаки произошло повреждение объекта энергетической инфраструктуры на Ровенщине и портовой инфраструктуры Одесщины.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

ПВО сбило 14 ударных беспилотников

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 10 июля 2024 года противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, а также 20-ю ударными БПЛА типа Shahed-131/136 .

В результате боевой работы сбито 14 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях.

Враг выпустил по Харьковщине 28 КАБов

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в с. Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела повреждено здание поселкового совета.

В г. Купянск в результате обстрела повреждена газовая труба, 2 частных домовладения и разрушен объект логистической инфраструктуры.

В пгт Купянск-Узловой Купянского района в результате обстрелов горели хозяйственная постройка, одноэтажный дом, поврежден 4-этажный жилой дом, разрушен частный дом. Мужчина 40 лет, 88-летняя женщина и 18-летняя девушка получили ранения. Женщина 73 лет испытала острую реакцию на стресс. На месте погибли два человека: 73-летний мужчина и 67-летняя женщина.

В с. Борщева Харьковского района произошло попадание двух КАБ в хвойный лес.

В с. Циркуны Харьковского района повреждены частный дом и близлежащие сооружения.

Армия РФ ударила ракетами по портовой инфраструктуре Одесщины

Ночью враг атаковал Одесщину ракетами, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Он отметил, что целью агрессора была портовая инфраструктура Одесского района. Два человека, охранник и водитель грузовика, погибли.

Еще один человек, вахтовый матрос, получил ранение. В настоящее время пострадавший получает всю необходимую помощь в больнице.

Повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости. Последствия устраняются.

Враг нанес 476 ударов по Запорожской области

В течение суток оккупанты нанесли 476 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

Войска РФ совершили 5 авиационных ударов по Роботиному, Ровнополью и Копаням.

228 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку. 16 обстрелов РСЗО накрыли Роботино, Гуляйполе, Новоданиловку и Малиновку. 227 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Новоданиловки.

Поступило 27 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, в результате российских атак по Запорожскому району один мужчина ранен.

В Херсонской области из-за российской агрессии погиб один человек

Согласно сообщению начальника Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Днепровское, Кизомис, Берислав, Станислав, Антоновка, Токаревка, Широкая Балка, Садовое, Тягинка, Золотая Балка, Ольга и город Херсон.

Российские военные попали в учебное заведение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, в многоэтажку и 18 частных домов. Повреждены гаражное помещение и автомобиль.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения.

В Ровенской области пострадал объект энергетической инфраструктуры

Ночью во время воздушной тревоги в Ровенской области вражескими беспилотниками был атакован объект энергетической инфраструктуры, сообщили в Ровенской ОВА.

"На месте работают все соответствующие службы. Возгорание локализовано. Люди в результате этого удара ранения не получили", - сообщил глава области Александр Коваль.

В Донецкой области есть погибший и раненые из-за вражеских обстрелов

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В Кураховской общине обстреляны Курахово, Кураховка, Горняк, Дальнее и Успеновка - без жертв. Селидово потерпело удар FPV-дроном. В Мирнограде разрушено складское помещение, повреждены 14 частных домов.

В Краматорске ранены 5 человек, в том числе 1 ребенок. В Константиновке поврежден частный дом и хозяйственное сооружение.

В Торецке 1 человек погиб, повреждены 4 частных дома и инфраструктурный объект. В Часовоярской общине ранены 2 человека, повреждены 8 частных домов, 4 многоэтажки и 3 нежилых помещения. Еще один дом поврежден в Серебрянке Северской общины.

Враг обстрелял Днепропетровщину артиллерией и дронами-камикадзе

В Днепропетровской области из-за падения обломков загорелась сухая трава. Пожар погасили, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Вечером и к утру от российских атак страдала Никопольщина. Район потерпел удары артиллерией и дронами-камикадзе. Досталось Никополю и Марганецкой общине. Повреждена инфраструктура.

Погибших и пострадавших нет.

В Николаевской области сбили четыре "шахеда"

В ночь на 10 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены четыре БПЛА типа Shahed 131/136, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В результате падения обломков сбитого БпЛА на открытой местности возник пожар сухой травы. Возгорание оперативно ликвидировано подразделениями пожарных. Пострадавших нет.

Других обстрелов на территории Николаевской области не зафиксировано.

В Сумской области прогремели 4 взрыва

Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сообщили в Сумской ОВА.

Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская и Эсманьская общины.