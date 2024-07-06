Ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі Сумщини, скинув на Харківщину 19 КАБів: ситуація у регіонах

Уночі 6 липня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками з північного та південного напрямків. Зокрема, окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумської області, через що у Сумах виникли проблеми з електрикою та водою.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

ППО знищила 24 з 27 ворожих дронів

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, цієї ночі ворог завдав удару 27-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із Криму та Курської області РФ.

Захисникам неба вдалось уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини

У Сумській ОВА повідомили, що цієї ночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі регіону. Так, через атаку росіян із застосуванням БПЛА типу "шахед" були знеструмлені населені пункти області у кількох районах.

В ОВА додали, що аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Пізніше в "Укренерго" підтвердили, що сьогодні вночі окупанти атакували безпілотниками енергооб'єкт на Сумщині. Унаслідок цього знеструмлювалися побутові та промислові споживачі у Сумах та окремих районах Харківської області.

На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено.

Армія РФ скинула на Харківську область 19 КАБів

За добу російські війська скинули на Харківську область 19 керованих авіабомб, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

У ніч на суботу армія РФ завдала авіаційного удару по Курилівці Куп'янського району Харківської області.

Унаслідок обстрілу КАБ горіли господарська споруда, гараж і 2 авто. Пошкоджено 6 приватних домоволодінь.

Напередодні ворожих обстрілів зазнали Піщане (пошкоджено житловий будинок), Ківшарівка (пошкоджено адміністративну будівлю цивільного підприємства), Новоосинове (виникла пожежа - горіла хвойна підстилка на площі 1,5 га) і Слатине (загорілося складське приміщення та автомобільні шини на території приватного підприємства).

На Херсонщині є загиблі та поранені

Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Придніпровське, Микільське, Станіслав, Токарівка, Берислав, Хрещенівка, Львове, Тягинка, Червоне, Високе, Чарівне, Миколаївка, Томарине та місто Херсон.

Також ворог здійснив ракетний удар по Бериславському району.

За минулу добу внаслідок обстрілу з боку окупантів у Херсонській області загинула одна людина і ще п'ятеро дістали поранення

Очільник ОВА уточнив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 8 приватних будинків. Зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газогін; пошкоджено господарську споруду, складське приміщення, гаражі, приватні автомобілі та автомобіль "швидкої".

Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, вранці російська армія з артилерії обстріляла один із населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

Окупанти поцілили по приватному будинку.Під його завалами рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки.

Росіяни атакували дронами-камікадзе Нікополь: пошкоджена інфраструктура

Війська РФ в ніч на 6 липня атакували дронами-камікадзе Нікополь, пошкоджена інфраструктура, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі оборонці знищили над областю 4 "Шахеди". Дякую за роботу ПвК "Схід"! Ввечері російська армія ще кілька разів атакувала Нікополь. По місту била дронами-камікадзе", - зазначив він.

За словами Лисака, в місті пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка, магазин й авто. Загиблих і постраждалих немає.

Ворог завдав ударів по десяти населених пунктах Запорізької області

Протягом доби окупанти 371 раз вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів повідомив голова ОВА Іван Федоров.

За його словами, ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю і Новоандріївці, 161 БПЛА різної модифікації направили на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку і Новоандріївку.

Також 9 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Новоандріївку та Малу Токмачку, 199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Нововасилівського, Нестерянки, Малинівки, Левадного та Степногірська.

За добу надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Загарбники вбили на Донеччині 11 цивільних, ще 43 поранили

На Донеччині впродовж доби через російські обстріли загинули 11 людей. Окрім того, ще 43 людини отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у Веселому Гаю 2 будинки зруйновані і 9 пошкоджені; у Гострому пошкоджено будинок, у Вовченці — промисловий об'єкт. У Селидовому 5 людей загинули і 15 поранені, пошкоджено 21 приватний будинок, 3 адмінбудівлі, підприємство, кав'ярня, 4 крамниці, торгові павільйони на ринку і 21 авто. В Українську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю.

У Торському Лиманської ТГ пошкоджено 15 будинків. У Костянтинівській ТГ пошкоджені 8 будинків: 5 у Предтечиному і 3 у Ступочках. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 7 будинків.

У Часовоярській ТГ 3 людини загинули, пошкоджено 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Торецьку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено будинок, адмінбудівлю і інфраструктурний об'єкт. Також у громаді поранено людину в Дружбі, пошкоджено 2 будинки у Щербинівці. У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки.