Враг ударил по энергетической инфраструктуре Сумщины, сбросил на Харьковщину 19 КАБов: ситуация в регионах

Ночью 6 июля россияне атаковали Украину ударными беспилотниками Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Сумской области, из-за чего в Сумах возникли проблемы с электричеством и водой.

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ПВО уничтожило 24 из 27 вражеских дронов

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, этой ночью враг нанес удар 27 ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из Крыма и Курской области РФ.

Защитникам неба удалось поразить 24 "шахеда" в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.

Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Сумщины

В Сумской ОВА сообщили, что этой ночью враг нанес удар по энергетической инфраструктуре региона. Так, из-за атаки россиян с применением БПЛА типа "шахед" были обесточены населённые пункты области в нескольких районах.

В ОВА добавили, что аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения. Последствия вражеской атаки уточняются.

Позже в "Укрэнерго" подтвердили, что сегодня ночью оккупанты атаковали беспилотниками энергообъект на Сумщине. В результате обесточивались бытовые и промышленные потребители в Сумах и отдельных районах Харьковской области.

К утру энергопитание большинства потребителей возобновлено.

Армия РФ сбросила на Харьковскую область 19 КАБов

За сутки российские войска сбросили на Харьковскую область 19 управляемых авиабомб, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В ночь на субботу армия РФ нанесла авиационный удар по Куриловке Купянского района Харьковской области.

В результате обстрела КАБ горели хозяйственное сооружение, гараж и 2 авто. Повреждены 6 частных домовладений.

Накануне вражеских обстрелов подверглись Песчаному (поврежден жилой дом), Ковшаровка (повреждена административное здание гражданского предприятия), Новоосиново (возник пожар - горела хвойная подстилка на площади 1,5 га) и Слатино (загорелось складское помещение и автомобильные шины на территории частного предприятия).

В Херсонской области есть погибшие и раненые

Как сообщает председатель областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Антоновка, Огромное, Кизомис, Приднепровское, Никольское, Станислав, Токаревка, Берислав, Крещеновка, Львове, Тягинка, Красное, Высокое и Николаевское Херсон.

Также враг нанес ракетный удар по Бериславскому району.

За минувшие сутки в результате обстрела со стороны оккупантов в Херсонской области погиб один человек и еще пятеро получили ранения

Глава ОВА уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 8 частных домов. Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры и газопровод; повреждено хозяйственное сооружение, складское помещение, гаражи, частные автомобили и автомобиль "скорой".

Как сообщает Херсонская областная прокуратура, утром российская армия по артиллерии обстреляла один из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Оккупанты попали по частному дому. Под его завалами спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.

Россияне атаковали дронами-камикадзе Никополь: повреждена инфраструктура

Войска РФ в ночь на 6 июля атаковали дронами-камикадзе Никополь, повреждена инфраструктура, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью защитники уничтожили над областью 4 "Шахеда". Спасибо за работу ПВК "Восток"! Вечером российская армия еще несколько раз атаковала Никополь. По городу била"дронами-камикадзе", - отметил он.

По словам Лысака, в городе повреждены инфраструктура, пятиэтажка, магазин и авто. Погибших и пострадавших нет.

Враг нанес удары по десяти населенным пунктам Запорожской области

В течение суток оккупанты 371 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов, сообщил председатель ОВА Иван Федоров.

По его словам, враг нанес авиационные удары по Гуляйполю и Новоандреевке, 161 БПЛА разной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку.

Также 9 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку, Новоандреевку и Малую Токмачку, 199 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Новоданиловки, Нововасиловского, Нестерянки, Малиновки, Левадного и Степногорска.

За сутки поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Захватчики убили в Донецкой области 11 гражданских, еще 43 ранили

В Донецкой области в течение суток из-за российских обстрелов погибли 11 человек. Кроме того, еще 43 человека получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, в Веселом Гае 2 дома разрушены и 9 повреждены; в Остром поврежден дом, в Волченке - промышленный объект. В Селидово 5 человек погибли и 15 ранены, поврежден 21 частный дом, 3 админздания, предприятие, кофейня, 4 магазина, торговые павильоны на рынке и 21 авто. В Украинский 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 3 дома и админздание.

В Торском Лиманской ТГ повреждено 15 домов. В Константиновской ТГ повреждены 8 домов: 5 в Предтечином и 3 в Ступочках. В Славянске ранен человек, повреждены 7 домов.

В Часовоярской ТГ 3 человека погибли, повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки. В Торецке 1 человек погиб и 3 ранены, поврежден дом, админздание и инфраструктурный объект. Также в общине ранен человек в Дружбе, повреждены 2 дома в Щербиновке. В Северске повреждены 2 многоэтажки.