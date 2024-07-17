Протягом доби росіяни атакували 93 населені пункти: яка ситуація в регіонах

За інформацією Ситуаційного центру Міністерства оборони України, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України.

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Загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 93 населені пункти та 245 об’єктів інфраструктури.

Харківщина була атакована КАБами

17 липня у селищі Борова Ізюмського району відбувся ворожий обстріл КАБ, внаслідок якого пошкоджено приміщення кафе та автомийки, три приватні будинки, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Чугуївському районі в селищі Білий Колодязь внаслідок обстрілу горіли два житлові будинки. У с. Волохівка внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту з FVP-дрона пошкоджене приватне домоволодіння.

У Куп'янському районі в с. Кіндрашівка внаслідок обстрілу на відкритій території горіла суха трава на площі 2,5 га.

На Херсонщині 7 людей отримали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Бургунка, Тягинка, Червоний Маяк, Шляхове, Антонівка, Томарине, Михайлівка, Інгулець, Станіслав, Берислав, Золота Балка, Качкарівка, Широка Балка, Комишани, Токарівка, Садове та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетний удар по Херсону, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в дошкільний навчальний заклад, торговельні приміщення та вежу стільникового зв'язку; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 7 багатоповерхівок та 19 приватних будинків. Пошкоджено ангарні приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію 7 людей дістали поранення.

По Запорізькій області ворог вдарив 357 разів

Впродовж доби окупанти завдали 357 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 3 авіаційні удари по Роботиному, Гуляйпільському та Залізничному. 144 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Успенівку, повідомляють в ОВА.

14 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Гуляйполе. 196 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

По Нікопольському районі армія РФ випустила два десятки артснарядів

До пізнього вечора російська армія била по Марганецькій громаді Нікопольського району. Випустила два десятки артснарядів, інформують в ОВА.

Ближче до ранку атаки поновилися. Тепер вже ворог цілив по Нікополю. Застосував дрони-камікадзе. Загиблих та постраждалих немає. Яких збитків завдав агресор, ще уточнюється.

На Сумщині було 68 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів, повідомили в ОВА.

Обстрілів зазнали Білопільська (3 вибухи), Краснопільська (4 вибухи), Великописарівська (5 вибухів), Шалигинська (5 вибухів) та Середино-Будська громади (49 вибухів).