За сутки россияне атаковали 93 населенных пункта: какая ситуация в регионах

По информации Ситуационного центра Министерства обороны Украины, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины.

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Всего из разных видов вооружения – минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация – были атакованы 93 населенных пункта и 245 объектов инфраструктуры.

Харьковщина была атакована КАБами

17 июля в поселке Боровая Изюмского района произошел вражеский обстрел КАБ, в результате которого повреждены помещения кафе и автомойки, три частных дома, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Чугуевском районе в поселке Белый Колодец в результате обстрела горели два жилых дома. В с. Волоховка в результате вражеского обстрела населенного пункта из FVP-дрона повреждено частное домовладение.

В Купянском районе в с. Кондрашовка в результате обстрела на открытой территории горела сухая трава на площади 2,5 га.

В Херсонской области 7 человек получили ранения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Бургунка, Тягинка, Красный Маяк, Дорожное, Антоновка, Томарино, Михайловка, Ингулец, Станислав, Берислав, Золотая Балка, Качкаровка, Широкая Балка, Камышаны, Токаревка, Садовое и город Херсон. Также враг нанес ракетный удар по Херсону, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в дошкольное учебное заведение, торговые помещения и башню сотовой связи; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 7 многоэтажек и 19 частных домов. Повреждены ангарные помещения и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения.

По Запорожской области враг ударил 357 раз

За сутки оккупанты нанесли 357 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ осуществили 3 авиационных удара по Роботиному, Гуляйпольскому и Железнодорожному. 144 БпЛА разной модификации атаковали Красноднепровку, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку, Успеновку, сообщают в ОВА.

14 обстрелов РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Гуляйполе. 196 артобстрелов нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

По Никопольскому району армия РФ выпустила два десятка артснарядов

До позднего вечера русская армия избивала по Марганецкому обществу Никопольского района. Выпустила два десятка артснарядов, передают в ОВА.

Ближе к утру атаки возобновились. Теперь уже враг целил по Никополю. Применил дроны-камикадзе. Погибших и пострадавших нет. Какой ущерб нанес агрессор, еще уточняется.

В Сумской области было 68 взрывов

Ночью и утром россияне провели 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксированы 68 взрывов, сообщили в ОВА.

Обстрелы потерпели Белопольская (3 взрыва), Краснопольская (4 взрыва), Великописаревская (5 взрывов), Шалыгинская (5 взрывов) и Середино-Будская общины (49 взрывов).