РФ атакувала Україну "Іскандерами" та дронами: яка ситуація у регіонах

У ніч проти 16 серпня російська окупаційна армія запустила по території України балістичні ракети "Іскандер-М" та безпілотники. Українська ППО збила 5 ворожих цілей.

ППО збила 5 ворожих цілей

Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, ворог випустив 3 балістичні ракети "Іскандер-М", 3 ударні БПЛА типу Shahed та 2 безпілотники невстановленого типу із Курської області.

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БПЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

ППО працювала у Києві

Київська міська військова адміністрація повідомляє, що у Києві працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

Станом на 06:19 у столиці України постраждалих чи руйнувань не зафіксовано.

На Харківщині двоє загиблих, 12 постраждалих

Внаслідок авіаударів, завданих ЗС РФ по Приколотному Куп'янського району Харківської області, дві людини загинули (45-річний і 58-річний чоловіки), шість постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також унаслідок обстрілу горіли меблі та конструктивні елементи й дах складської будівлі.

Синєгубов повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали Золочів (постраждали шестеро людей, зокрема дитина, горів будинок, пошкоджено заклад дошкільної освіти, будинок культури, три магазини, 30 приватних будинків, будівлі Центру надання адміністративних послуг, приватне підприємство), Козача Лопань (горіла господарська будівля), Тимофіївка (пошкоджено два приватні та два одноповерхові багатоквартирні будинки, господарські споруди, енергомережі) та Одноробівка (пошкоджено будинок).

На Херсонщині одна людина загинула, ще п'ятьох поранено

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Благодатне, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Садове, Станіслав, Софіївка, Качкарівка, Козацьке, Томина Балка, Токарівка, Михайлівка, Миролюбівка, Музиківка, Новокаїри, Ольгівка, Олександрівка, Зміївка, Заможне, Зорівка, Золота Балка, Червоний Маяк та місто Херсон.

За його словами, через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - отримали поранення, з них - 1 дитина

За даними ОВА, російські військові поцілили в об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, гуманітарний штаб, приватне підприємство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 10 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарську споруду, гараж і приватні автомобілі.

Зранку, 16 серпня, під обстріл потрапило село Томина Балка в Білозерському районі Херсонської області, унаслідок влучань поранень зазнав літній чоловік, його доправили в лікарню, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Окупанти завдали ударів по Дніпропетровській області: виникла пожежа

Армія РФ кілька разів обстріляла м. Нікополь, Покровську та Марганецьку громади Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування та виникла пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Увечері та вночі ворог атакував Нікопольський район артилерією, дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БПЛА. Зранку російські війська продовжили терор. Голосно було в Нікополі, Покровській і Марганецькій громадах", - повідомив він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, пошкоджено інфраструктуру. Розбито комунальне підприємство, приватний будинок, гараж і пожежну машину. А також будівлю, яка не експлуатувалася. Вона загорілася. Вогонь загасили. Пошкоджено й лінію електропередач.

За словами Лисака, ніхто з людей не постраждав.

Ворог завдав авіаударів по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 362 рази били по 13 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, війська РФ здійснили 2 авіаційні удари по Гуляйполю.

Федоров також зазначив, що 244 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Полтавку. 5 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку і Роботине. 111 артобстрілів завдано по території Степногірська, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Полтавки, Омельника, Преображенки та Червоної Криниці.

За добу надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Сумській області через обстріли КАБами загинула людина

Російська армія обстріляла одинадцять громад прикордоння Сумської області, зокрема використавши керовані авіабомби (КАБ), унаслідок влучань убито одну особу і троє дістали поранення, повідомила військова адміністрація.

За даними ОВА, протягом дня росіяни здійснили 56 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 147 вибухів. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Так, у Краснопільській громаді зафіксовано авіаудари КАБ (9 вибухів), удари FPV дрона (2 вибухи), ракетний удар (1 вибух), артобстріли (32 вибухи), обстріл із мінометів (7 вибухів), із танка (5 вибухів). Унаслідок авіаударів КАБ загинула 1 цивільна особа, дістали поранення 3 цивільні особи.

По Великописарівській громаді росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів) і мінометів (32 вибухи), а також завдали ударів FPV дронами (8 вибухів).

Також найбільша кількість ударів була: у Білопільській громаді - удари FPV дрона (2 вибухи), артобстріл (8 вибухів), обстріл із мінометів (3 вибухи); Есманьська - 4 міни скинув ворог на територію громади та завдав ударів FPV дронами (4 вибухи); Середино-Будська - удари FPV дронами (7 вибухів); у Новослобідській - авіаудари УАБ (5 вибухів).

На Донеччині троє загиблих

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє ОВА.

У Кураховому пошкоджено 5 будинків, ще 1 — у Курахівці. У Селидівській громаді поранено 3 людини.

У Торському Лиманської громади зруйновано будинок. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено заправку, 2 будинки і лінію електропередач; також у громаді загинула людина у Миколаївці. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти.

У Верхньокам'янському Званівської громади загинули 2 людини. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 5 нежитлових будівель. У Торецьку пошкоджено 8 багатоповерхівок. 1 будинок пошкоджено у Сіверську, ще 1 — у Серебрянці.