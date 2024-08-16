РФ атаковала Украину "Искандерами" и дронами: какая ситуация в регионах

В ночь на 16 августа российская оккупационная армия запустила по территории Украины баллистические ракеты "Искандер-М" и беспилотники. Украинская ПВО сбила 5 вражеских целей.

ПВО сбила 5 вражеских целей

Как сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук, враг выпустил 3 баллистических ракеты "Искандер-М", 3 ударных БПЛА типа Shahed и 2 беспилотника неустановленного типа из Курской области.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и средствами РЕБ Воздушных Сил все вражеские БПЛА сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

ПВО работала в Киеве

Киевская городская военная администрация сообщает, что в Киеве работали силы и средства противовоздушной обороны.

По состоянию на 06:19 в столице Украины пострадавшие или разрушения не зафиксированы.

В Харьковской области двое погибших, 12 пострадавших

В результате авиаударов, нанесенных ВС РФ по Приколотному Купянскому району Харьковской области, два человека погибли (45-летний и 58-летний мужчины), шесть пострадали, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Также в результате обстрела горела мебель и конструктивные элементы и крыша складского здания.

Синегубов сообщил также, что за минувшие сутки вражеским обстрелам подверглись Золочево (пострадали шесть человек, в том числе ребенок, горел дом, повреждено учреждение дошкольного образования, дом культуры, три магазина, 30 частных домов, здания Центра предоставления административных услуг, частное предприятие), Казачья Лопань ( горела хозяйственная постройка), Тимофеевка (повреждены два частных и два одноэтажных многоквартирных дома, хозяйственные сооружения, энергосети) и Одноробовка (поврежден дом).

В Херсонской области один человек погиб, еще пятеро ранены

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Благодатное, Бургунка, Гавриловка, Дудчаны, Садовое, Станислав, Софиевка, Качкаровка, Казацкое, Томина Балка, Токарев, Ольга, Александровка, Змиевка, Зажиточное, Зоровка, Золотая Балка, Красный Маяк и город Херсон.

По его словам, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 — получили ранения, из них — 1 ребенок.

По данным ОВА, российские военные попали в объекты критической и транспортной инфраструктуры, гуманитарный штаб, частное предприятие; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственное сооружение, гараж и частные автомобили.

Утром, 16 августа, под обстрел попало село Томина Балка в Белозерском районе Херсонской области, в результате попадания ранения получил пожилой мужчина, его доставили в больницу, сообщила Херсонская областная военная администрация.

Оккупанты нанесли удары по Днепропетровской области: возник пожар

Армия РФ несколько раз обстреляла г. Никополь, Покровскую и Марганецкую общины Днепропетровской области, в результате чего разрушены и возник пожар, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Вечером и ночью враг атаковал Никопольский район артиллерией, дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпасы из БПЛА. Утром российские войска продолжили террор. Громко было в Никополе, Покровской и Марганецкой общинах", — сообщил он в телеграмм-канале.

По данным ОВА, повреждена инфраструктура. Разбиты коммунальное предприятие, частный дом, гараж и пожарная машина. А также горело не эксплуатировавшееся здание. Огонь потушили. Повреждена и линия электропередач.

По словам Лысака, никто из людей не пострадал.

Враг нанес авиаудары по Запорожской области

В течение суток оккупанты 362 раза били по 13 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, войска РФ нанесли 2 авиационных удара по Гуляйполю.

Федоров также отметил, что 244 БПЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку. 5 обстрелов РСЗО накрыли Новоданиловку и Роботино. 111 артобстрелов нанесен по территории Степногорска, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки, Омельника, Преображенки и Красного Колодца.

За сутки поступило 21 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Сумской области из-за обстрелов КАБами погиб человек

Российская армия обстреляла одиннадцать общин приграничья Сумской области, в том числе использовав управляемые авиабомбы (КАБ), в результате попаданий убит один человек и трое получили ранения, сообщила военная администрация.

По данным ОВА, в течение дня россияне совершили 56 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 147 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Глуховская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская общины.

Так, в Краснопольской общине зафиксированы авиаудары КАБ (9 взрывов), удары FPV дрона (2 взрыва), ракетный удар (1 взрыв), артобстрелы (32 взрыва), обстрел из минометов (7 взрывов), из танка (5 взрывов). В результате авиаударов КАБ погиб 1 гражданское лицо, получили ранения 3 гражданских лица.

По Великописаревской общине россияне ударили из артиллерии (6 взрывов) и минометов (32 взрыва), а также нанесли удары FPV дронами (8 взрывов).

Также наибольшее количество ударов было: в Белопольской общине — удары FPV дрона (2 взрыва), артобстрел (8 взрывов), обстрел из минометов (3 взрыва); Эсманьска — 4 мины сбросил враг на территорию общины и нанес удары FPV дронами (4 взрыва); Середино-Будская – удары FPV дронами (7 взрывов); в Новослободской – авиаудары УАБ (5 взрывов).

В Донецкой области трое погибших

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает ОВА.

В Курахово повреждено 5 домов, еще 1 — в Кураховке. В Селидовской общине ранены 3 человека.

В Торском Лиманском обществе разрушено здание. В Константиновке ранены 2 человека, повреждена заправка, 2 дома и линия электропередач; также в обществе погиб человек в Николаевке. В Заре Ильиновской общины повреждены 3 объекта.

В Верхнекаменном Звановском обществе погибли 2 человека. В Часовоярской общине повреждены 6 частных домов, многоэтажка и 5 нежилых построек. В Торецке повреждено 8 многоэтажек. 1 дом поврежден в Северском, еще 1 — в Серебрянке.