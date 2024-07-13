Окупанти скинули на Харківщину 32 КАБи, а Запорізьку область обстріляли 272 рази: як пройшла доба у регіонах

Ворожа армія випустила по Україна 5 ударних безпілотників, 4 з яких знищили ПС ЗСУ. Крім того, з різних типів зброї були обстріляні Харківська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Сумська і Донецька області.

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Сили ППО знищили 4 ударні безпілотники

У ніч на 13 липня 2024 року противник атакував 5-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Чотири ворожі БпЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.

Ворог випустив по Харківщині 32 КАБи

Згідно з повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, за добу по території Харківщини випущено 32 ворожі КАБи.

Зокрема, у с. Завадське Богодухівського району під час ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж, господарча споруда, вікна, паркан, ворота.

У с. Новоосинове Куп’янського району відбувся ворожий артобстріл, внаслідок якого пошкоджені п’ять приватних будинків, три господарчі споруди.

У м. Вовчанськ внаслідок мінометного обстрілу постраждала 68-річна жінка.

У с. Борщова Харківського району відбувся ворожий мінометний обстріл населеного пункту, внаслідок чого пошкоджено один приватний будинок.

Також окупанти вдарили FPV-дроном по селу Одноробівка Богодухівського району. Удари відбулися під час надання населенню пенсії працівниками пересувного поштового відділення Укрпошта. Знищена автівка, ще одна отримала пошкодження.

У с. Слобожанське Харківського району внаслідок обстрілу КАБ зруйновано 13 приватних будинків.

У с. Стариця Чугуївського району під час евакуації по лісосмузі підірвалась група цивільних людей. Загалом постраждали 6 людей: у трьох чоловіків 30,48,52 років діагностували гостру реакцію на стрес; двоє чоловіків віком 18, 63 та у 43-річної жінки — вибухові поранення. Усі постраждалі — госпіталізовані.

Армія РФ обстріляла Нікопольщину з важкої артилерії

Ввечері агресор обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Пізніше – цю ж зброю застосував для терору самого Нікополя. По місту поцілив і дроном-камікадзе", - йдеться в його повідомленні.

Пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, господарська споруда. Люди не постраждали.

На Херсонщині через російську агресію загинула людина

Як повідомив начальник Херсонської області Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Золота Балка, Львове, Білозерка, Берислав, Антонівка, Станіслав, Олександрівка, Кізомис, Одрадокам'янка, Гаврилівка, Високе, Первомайське, Гончарне та місто Херсон.

Російські військові поцілили в адмінбудівлю, навчальний заклад, вежу стільникового зв'язку, магазин та гуртожиток; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення.

У Донецькій області через ворожі обстріли є загиблі і поранені

Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Зокрема, у Курахівській громаді пошкоджено будинок в Острівському і адмінбудівлю в Гострому. У Селидовому пошкоджено 3 двоповерхівки та лінію електропередач. У Мирнограді 4 людини загинули і 9 поранено.

У Лимані поранено 7 людей, пошкоджено 11 будинків і 4 автівки. У Слов'янську пошкоджено будинок. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівці 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджені промислові будівлі. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти.

У Торецьку пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. Зруйновано 3 приватні будинки у Сіверську.

Ворог обстріляв Запорізьку область 272 рази

Впродовж доби окупанти завдали 272 удари по 10 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Також війська РФ здійснили авіаційний удар по Роботиному.

108 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Біленьке, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку. 6 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 157 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхіва, Приморського, Степногірська, Малої Токмачки, Новоандріївки, Левадного, Роботиного та Малинівки.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Сумщині пролунало 2 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 2 вибухи, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Білопільська та Есманьська громади.