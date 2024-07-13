Оккупанты сбросили на Харьковщину 32 КАБа, а Запорожскую область обстреляли 272 раза: как прошли сутки в регионах

Вражеская армия выпустила по Украине 5 ударных беспилотников, 4 из которых уничтожили ПС ВСУ. Кроме того, из разных типов оружия были обстреляны Харьковская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Сумская и Донецкая области.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Силы ПВО уничтожили 4 ударных беспилотника

В ночь на 13 июля 2024 года противник атаковал 5 ударными БпЛА типа Shahed-131/136, сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Четыре вражеских БпЛА сбиты подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны в Донецкой и Харьковской областях. Пятый – вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.

Враг выпустил по Харьковщине 32 КАБа

Согласно сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, за сутки по территории Харьковщины выпущено 32 вражеских КАБа.

В частности, в с. Завадское Богодуховского района во время вражеских обстрелов поврежден частный дом, гараж, хозпостройка, окна, забор, ворота.

В с. Новоосиново Купянского района произошел вражеский артобстрел, в результате которого повреждены пять частных домов, три хозяйственных постройки.

В г. Волчанск в результате минометных обстрелов пострадала 68-летняя женщина.

В с. Борщева Харьковского района произошел вражеский минометный обстрел населенного пункта, в результате чего поврежден один частный дом.

Также оккупанты ударили FPV-дроном по селу Одноробовка Богодуховского района. Удары произошли при выдаче населению пенсии работниками передвижного почтового отделения Укрпочты. Уничтожен автомобиль, еще один получил повреждение.

В с. Слобожанское Харьковского района в результате обстрела КАБ разрушены 13 частных домов.

В с. Старица Чугуевского района во время эвакуации по лесополосе подорвалась группа гражданских людей. В общей сложности пострадали 6 человек: у трех мужчин 30, 48, 52 лет диагностировали острую реакцию на стресс; двое мужчин в возрасте 18, 63 и у 43-летней женщины — взрывные ранения. Все пострадавшие госпитализированы.

Армия РФ обстреляла Никопольщину из тяжелой артиллерии

Вечером агрессор обстрелял Марганецкую общину Никопольского района из тяжелой артиллерии, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Позже - это же оружие применил для террора самого Никополя. По городу попал и дроном-камикадзе", - говорится в его сообщении.

Повреждена инфраструктура, частный дом, хозяйственная постройка. Люди не пострадали.

В Херсонской области из-за российской агрессии погиб человек

Как сообщил начальник Херсонской области Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Золотая Балка, Львово, Белозерка, Берислав, Антоновка, Станислав, Александровка, Кизомис, Одрадокаменка, Гавриловка, Высокое, Первомайское, Гончарное и город Херсон.

Российские военные попали в админздание, учебное заведение, башню мобильной связи, магазин и общежитие; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 3 многоэтажки и 3 частных дома.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения.

Враг обстрелял Запорожскую область 272 раза

В течение суток оккупанты нанесли 272 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

Также войска РФ нанесли авиационный удар по Роботиному.

108 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Беленькое, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Малиновку и Новоандреевку. 6 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино. 157 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Орехова, Приморского, Степногорска, Малой Токмачки, Новоандреевки, Левадного, Роботиного и Малиновки.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Сумской области прогремели 2 взрыва

Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 2 взрыва, сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Белопольская и Эсманьская общины.