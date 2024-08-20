РФ поцілила по об’єктах енергетики на Сумщині, дронами атакувала Тернопіль: ситуація в регіонах

У ніч на 20 серпня противник атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", крилатою ракетою "Іскандер-К", керованими авіаційними ракетами Х-59, а також 26-ма ударними БпЛА типу "Shahed". В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей: одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили.

РФ атакувала Харківщину ракетами Х-38 та КАБами

За добу по цивільній інфраструктурі та беззбройним жителям Харківщини ворог застосував дві ракети Х-38, три КАБи, один FPV-дрон, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Ворог завдав удар по Куп'янськ-Вузловому та Куп’янську. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 47-річний чоловік, пошкоджено будинок та автомобіль. У Куп'янському районі в селі Новоосинове внаслідок обстрілу постраждала жінка 78 років.

У Харківському районі в селі Козача Лопань внаслідок обстрілу горів очерет на площі 2Га, пошкоджені два будинки. Постраждали чоловік та жінка у віці 54 років.

В Ізюмському районі в селі Нижче Солоне внаслідок обстрілу горіла трава та чагарники на площі 1500 м.кв. У с. Андріївка внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. У селищі Борова внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки.

У Богодухівському районі в с. Одноробівка внаслідок обстрілу горіли житлові будинки.

По Запорізькій області росіяни вдарили 376 разів

Впродовж доби окупанти 376 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по П'ятихатках, Малинівці, Роботиному та Левадному, повідомили в ОВА.

218 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 6 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Гуляйполе. 148 артобстрілів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині четверо людей отримали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Білозерка, Благовіщенське, Томина Балка, Червоний Маяк, Понятівка, Первомайське, Приозерне, Садове, Комишани, Михайлівка, Ольгівка та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в освітній заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 17 приватних будинків.Також окупанти пошкодили газопроводи, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення, з них - 1 дитина.

Російські війська атакували два райони Дніпропетровської області

Синельниківщина. Ввечері ворог застосував безпілотник по одному з населених пунктів, повідомили в ОВА.

Нікопольщина. Агресор ввечері поцілив дроном-камікадзе по райцентру. Випустив декілька артилерійських снарядів по Мирівській громаді. А вже зранку обстріляв Марганецьку і продовжив терор Нікополя. Постраждала одна людина.

Якої шкоди заподіяли окупанти, ще уточнюють рятувальники.

На Сумщині ворог поцілив по об’єктах енергетики

В ніч на 20 серпня ворог завдав ракетного удару по об'єктам енергетики Глухівської громади. Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти, понад 18,5 тисяч абонентів, повідомили в ОВА.

Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Вже відновлено електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору.

Вночі ворог дронами атакував Тернопіль

Російські дрони влучили у промисловий об’єкт у Тернополі. Сталася пожежа. На місці працюють ДСНС та поліція.

Влада радить мешканцям при плануванні дня без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору. У Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря.