РФ попала по объектам энергетики в Сумской области, дронами атаковала Тернополь: ситуация в регионах

В ночь на 20 августа противник атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", крылатой ракетой "Искандер-К", управляемыми авиационными ракетами Х-59, а также 26-ю ударными БпЛА типа "Shahed". В результате противовоздушного боя сбиты 28 воздушных целей: одна крылатая ракета "Искандер-К", две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 25 ударных БпЛА, сообщили Воздушные силы.

РФ атаковала Харьковщину ракетами Х-38 и КАБами

За сутки по гражданской инфраструктуре и безоружным жителям Харьковщины враг применил две ракеты Х-38, три КАБа, один FPV-дрон, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Враг нанес удар по Купянск-Узловому и Купянску. В результате вражеского обстрела пострадал 47-летний мужчина, повреждены дом и автомобиль. В Купянском районе в селе Новоосиново в результате обстрела пострадала женщина 78 лет.

В Харьковском районе в селе Казачья Лопань в результате обстрела горел камыш на площади 2Га, повреждены два дома. Пострадали мужчина и женщина в возрасте 54 лет.

В Изюмском районе в селе Ниже Соленое в результате обстрела горела трава и кустарники на площади 1500 м.кв. В с. Андреевка в результате обстрела горела хозяйственная постройка. В поселке Боровая в результате обстрела повреждены три частных жилых дома.

В Богодуховском районе в с. Одноробовка в результате обстрела горели жилые дома.

По Запорожской области россияне ударили 376 раз

За сутки оккупанты 376 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ нанесли 4 авиационных удара по Пятихаткам, Малиновке, Роботиному и Левадному, сообщили в ОВА.

218 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. 6 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Гуляйполе. 148 артобстрелов нанесены по территории Красноднепровки, Степногорска, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

На Херсонщине четыре человека получили ранения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Бургунка, Белозерка, Благовещенское, Томина Балка, Красный Маяк, Понятовка, Первомайское, Приозерное, Садовое, Камышаны, Михайловка, Ольговка и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Проку.

Российские военные попали в образовательное заведение; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 17 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственное сооружение, гараж и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения, из них – 1 ребенок.

Российские войска атаковали два района Днепропетровской области

Синельниковщина. Вечером враг применил беспилотник по одному из населённых пунктов, сообщили в ОВА.

Никопольщина. Агрессор вечером попал дроном-камикадзе по райцентру. Выпустил несколько артиллерийских снарядов по Мировской общине. А утром обстрелял Марганецкую и продолжил террор Никополя. Пострадал один человек.

Какой вред причинили оккупанты, еще уточняют спасатели.

В Сумской области враг попал по объектам энергетики

В ночь на 20 августа враг нанес ракетный удар по объектам энергетики Глуховской общины. В результате вражеской атаки без электроснабжения остались 72 населенных пункта, более 18,5 тысяч абонентов, сообщили в ОВА.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Уже возобновлено электроснабжение части объектов критической инфраструктуры и жилого сектора.

Ночью враг дронами атаковал Тернополь

Российские дроны попали в промышленный объект в Тернополе. Произошел пожар. На месте работают ГСЧС и полиция .

Власть советует жителям при планировании дня без необходимости не выходить из дома, максимально ограничить пребывание детей на улице, закрыть окна в помещениях, тщательно мыть продукты, принесенные со двора. В Тернопольском районе производятся замеры качества воздуха.