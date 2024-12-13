Армія РФ масовано атакує енергооб'єкти по всій Україні: обсяги відключення світла збільшили

У четвер, 12 грудня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та ракети. В кількох містах пролунали вибухи. Енергетика по всій Україні під масованим ударом.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом", - підкреслив він.

За його словами, енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

"Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", - наголосив міністр.

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