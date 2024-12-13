Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,69

+0,08

EUR

43,80

--0,02

Готівковий курс:

USD

41,83

41,79

EUR

44,23

44,05

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Армія РФ масовано атакує енергооб'єкти по всій Україні: обсяги відключення світла збільшили

вибух
Росіяни масовано атакують енергооб'єкти по всій Україні

У четвер, 12 грудня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та ракети. В кількох містах пролунали вибухи. Енергетика по всій Україні під масованим ударом.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом", - підкреслив він.

За його словами, енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

"Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", - наголосив міністр.

Через масовану ракетну атаку росіян на енергетику, "Укренерго" збільшує обсяги застосування обмежень світла

З актуальним графіком відключень можна ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго.

Автор:
Світлана Манько