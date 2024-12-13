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Армия РФ массированно атакует энергообъекты по всей Украине: объемы отключения света увеличили

взрыв
Россияне массированно атакуют энергообъекты по всей Украине. Архивное фото: ГСЧС

В четверг, 13 декабря, российская оккупационная армия запустила по территории Украины ударные беспилотники и ракеты. В нескольких городах прогремели взрывы по всей Украине.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом", — подчеркнул он.

По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

"Только что будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", — подчеркнул министр.

Из-за массированной ракетной атаки россиян на энергетику "Укрэнерго" увеличивает объемы применения ограничений света. С актуальным графиком отключений можно ознакомиться на сайте или на официальных страницах вашего облэнерго.

Обновлено в 09:30. Генеральный директор электропоставщика Yasno Сергей Коваленко отметил, что без света три очереди из шести.

10:19 Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что Прикарпатье подверглось самой массированной атаке на объекты критической инфраструктуры с начала полномасштабной войны России против Украины.

10:30 В то же время ДТЭК информирует, что атакованы теплоэлектростанции компании. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

"В этом году это уже двенадцатая массированная атака на украинскую энергетику и девятая массированная атака на энергетические предприятия компании", - говорится в сообщении.

10:35 По информации президента Владимира Зеленского, Украину атаковали 93 ракеты и почти 200 БпЛА.

"В частности, была по меньшей мере одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике", - написал он.

О главных событиях читайте в нашей хронике войны: "Война в Украине: все последние новости".

Автор:
Светлана Манько