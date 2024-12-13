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Самая массированная атака на Прикарпатье с начала войны: повреждены объекты критической инфраструктуры
13 декабря Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. На рассвете российские войска совершили обстрел с помощью ударных беспилотников и крылатых ракет, направленных на объекты критической инфраструктуры региона.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.
По ее словам, под прицелом находились объекты критической инфраструктуры.
"Есть попадание! По состоянию на данный момент, к счастью, – без пострадавших. По области работали наши силы ПВО", — написала она.
На местах событий привлечены соответствующие службы по преодолению последствий атаки.
"Благодарим наших защитников, которые защищают небо. Но всем структурам, которые помогают противостоять российскому террору", — добавила Онищук.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, россияне запустили 93 ракеты. В частности, была и, по меньшей мере, одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря F-16. Также россияне задействовали в этой атаке около 200 беспилотников.
"Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике", – заявил Зеленский.
Напомним, 13 декабря, российская оккупационная армия запустила по территории Украины ударные беспилотники и ракеты. В нескольких городах раздались взрывы. Энергетика по всей Украине под массированным ударом.