Наймасованіша атака на Прикарпаття з початку війни: пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури

13 грудня Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабноі війни. На світанку російські війська здійснили обстріл за допомогою ударних безпілотників та крилатих ракет, спрямованих на об'єкти критичної інфраструктури регіону.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.

За її словами, під прицілом були об’єкти критичної інфраструктури.

"Є влучання! Станом на зараз, на щастя, – без постраждалих. По області працювали наші сили ППО", - написала вона.

На місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки.

"Дякуємо нашим захисникам, які боронять небо. Та всім структурам, які допомагають протистояти російському терору", - додала Онищук.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, росіяни запустили 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників.

"Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 13 грудня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та ракети. В кількох містах пролунали вибухи. Енергетика по всій Україні під масованим ударом.