Вночі росіяни здійснили одну з наймасованіших атак дронами на Київ за всю війну: яка ситуація в регіонах

В ніч на 31 липня російські війська масово атакували територію України 89 ударними БпЛА "Shahed-131/136". Ворожі безпілотники заходили практично з усіх можливих напрямків. Також ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59.

У Повітряних силах зазначили, що це одна із наймасованіших атак ударних БпЛА. Таку ж кількість "шахідів" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року. Українській ППО вдалося збити всі безпілотники.

Ворог спрямував на Київ 40 дронів

Цієї ночі російські загарбники здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за всю війну, головною ціллю агресора став Київ. На столицю України ворог спрямував десятки безпілотників, повідомили у КМВА.

Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за клькістю застосованих БпЛА.

Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників.

Під час ранкової, другої хвилі повітряного удару дронами, ворожі БпЛА продовжили атакувати Київ хвилями з певних напрямків. Але жоден безпілотник своєї мети не досяг. Загалом, на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника.

Станом на 9:30 вже є інформація про пошкодження 13 приватних будинків в чотирьох районах Київщини. Уламками пошкоджені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна. В одному з цих будинків рятувальники ДСНС ліквідували пожежу.

У Херсоні загинув чоловік

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Антонівка, Новокаїри, Чорнобаївка, Одрадокам'янка, Комишани, Нововоронцовка, Берислав, Олександрівка, Вірівка, Тягинка, Новотягинка, Суханове, Ромашкове, Львове, Гаврилівка та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та сільгосппідприємство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 46 приватних будинків.Також пошкоджено газопроводи, господарчі споруди, гаражне приміщення та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 9 дронів типу "Shahed-136".

Вночі через удар російського безпілотника по Херсону загинув 68-річний чоловік. Також постраждала 73-річна жінка. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали троє мешканців Олександрівки. Це - два чоловіки віком 26 і 53 роки та 54-річна жінка.

По Запорізькій області росіяни вдарили 395 разів

Впродовж доби окупанти 395 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 12 населених пунктів, повідомляють в ОВА.

Ворог завдав 4 авіаційні удари по Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці та Омельнику. 208 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку. 4 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Новоданилівку.

179 артобстрілів завдано по території Степногірська, Малих Щербаків, Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки, Левадного, Омельника та Зеленого Гаю.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Харківщині знайшли двох загиблих

У Куп'янському районі в селі Кучерівка ввечері у гаражі було виявлено тіло 61-річного чоловіка без ознак життя зі слідами вибухової травми, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

В Ізюмському районі в селі Мала Комишуваха було виявлено автомобіль ВАЗ 2106, у якому знайдено тіло 61-річного чоловіка. Травми отримані внаслідок спрацювання міни невідомого типу.

На Дніпропетровщині збили 6 безпілотників

Вночі та вранці захисники знищили в небі над областю 6 шахедів. Ввечері і майже до опівночі продовжувалися атаки на Нікопольщину, повідомили в ОВА.

Агресор бив по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах. Поцілив дроном-камікадзе й артилерію. Пошкоджений соціальний заклад. Одне авто знищене, інше – понівечене.

На Сумщині було 11 вибухів.

Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляють в ОВА.

Зафіксовано 11 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська та Есманьська громади.