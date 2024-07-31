Ночью россияне совершили одну из самых массированных атак дронами на Киев за всю войну: какова ситуация в регионах

В ночь на 31 июля российские войска массово атаковали территорию Украины 89 ударными БПЛА "Shahed-131/136". Вражеские беспилотники заходили практически по всем возможным направлениям. Также враг атаковал управляемую авиационную ракету Х-59.

В Воздушных силах отметили, что это одна из самых массированных атак ударных БПЛА. Такое же количество "шахидов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Украинскому ПВО удалось сбить все беспилотники.

Враг направил на Киев 40 дронов

Этой ночью российские захватчики совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за всю войну, главной целью агрессора стал Киев. В столицу Украины враг направил десятки беспилотников, сообщили в КМВА.

Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле! Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на происках было уничтожено более трех десятков беспилотников.

Во время утренней, второй волны воздушного удара дронами, вражеские БПЛА продолжили атаковать Киев волнами по определенным направлениям. Но ни один беспилотник своей цели не достиг. В общем, на подступах к столице было сбито более четырех десятков БПЛА противника.

По состоянию на 9.30 уже есть информация о повреждении 13 частных домов в четырех районах Киевщины. Обломками повреждены фасады, кровли крыш, выбиты окна. В одном из этих домов спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.

В Херсоне погиб мужчина

Прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Антоновка, Новокаиры, Чернобаевка, Одрадокаменка, Камышаны, Нововоронцовка, Берислав, Александровка, Веривка, Тягинка, Новотягинка, Суханово, Ромашково, Львове, Гавриловке .

Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры и сельхозпредприятие; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 46 частных домов. Также повреждены газопроводы, хозяйственные постройки, гаражное помещение и частные автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 — получили ранения, из них — 1 ребенок.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 9 дронов типа "Shahed-136".

Ночью из-за удара российского беспилотника по Херсону погиб 68-летний мужчина. Также пострадала 73-летняя женщина. В результате вражеского обстрела пострадали трое жителей Александровки. Это два человека в возрасте 26 и 53 года и 54-летняя женщина.

По Запорожской области россияне ударили 395 раз

В течение суток оккупанты 395 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 12 населённых пунктов, сообщают в ОВА.

Враг нанес 4 авиационных удара по Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке и Омельнику. 208 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку. 4 обстрела из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Новоданиловку.

179 артобстрелов нанесено по территории Степногорска, Малых Щербаков, Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Новоданиловки, Малиновки, Левадного, Омельника и Зеленого Роща.

Поступило 16 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Харьковской области нашли двух погибших

В Купянском районе в селе Кучеривка вечером в гараже было обнаружено тело 61-летнего мужчины без признаков жизни со следами взрывной травмы, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Изюмском районе в селе Малая Комышеваха был обнаружен автомобиль ВАЗ 2106, в котором обнаружено тело 61-летнего мужчины. Травмы получены в результате срабатывания мины неизвестного типа.

В Днепропетровской области сбили 6 беспилотников

Ночью и утром защитники уничтожили над областью 6 шахедов. Вечером и до полуночи продолжались атаки на Никопольщину, сообщили в ОВА.

Агрессор бил по Никополю, Покровскому и Марганецкому общинам. Попал дроном-камикадзе и артиллерию. Поврежден социальное учреждение. Один автомобиль уничтожен, другой – изуродован.

В Сумской области было 11 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области, сообщают в ОВА.

Зафиксировано 11 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская и Эсманьская общины.