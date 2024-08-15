РФ атакувала Україну дронами, на Черкащині пошкоджено підприємство: ситуація у регіонах

У ніч проти 15 серпня російська армія запустила по території України ударні БПЛА і три ракети Х-59. Українські сили ППО знищили всі 29 безпілотників.

ППО знищила всі 29 дронів

Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, уночі ворог запустив 3 керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору Курської області, а також 29 ударних БПЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

Зазначається, що всі 29 БПЛА були знищені в Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Вибухи на Черкащині та Полтавщині

О 00:14 Суспільне повідомило, що в Черкаській області пролунав вибух.

О 05:01 Суспільне Полтава поінформувало про два вибухи у Полтавській громаді.

Уже вранці очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що в регіоні працювали сили ППО. Водночас влучань в цивільну інфраструктуру не зафіксовано, постраждалих також немає.

За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, у регіону сили ППО знищили 5 "шахедів". Натомість унаслідок падіння уламків пошкоджено вікна на одному з приватних підприємств.

Ворог атакував Київщину дронами

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що у Київській області працювали сили ППО.

"Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів", - повідомив Кравченко.

На Харківщині зруйнований обʼєкт логістичної інфраструктури

Російські військові зранку у четвер, 15 серпня, обстріляла село Осиново Куп’янського району, зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, також сьогодні зранку у Козачій Лопані Дергачівської територіальної громади внаслідок ворожого обстрілу горів приватний будинок.

У Куп'янську-Вузловому внаслідок ворожих обстрілів увечері 14 серпня горів 9-поверховий житловий будинок та автомобіль.

У Відродженівському Богодухівського району внаслідок артобстрілу горів приватний будинок та дві господарчі споруди.

У Куп'янську внаслідок влучання дрона в легковий автомобіль, постраждав 64-річний чоловік.

В результаті атаки FPV-дрона на транспортний засіб у Білому Колодязі загинули чоловік та жінка, медики з медичного батальйону “Госпітальєри”. Також поранено трьох цивільних, які їхали в іншій автівці.

На Херсонщині один загиблий та 13 поранених

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Зимівник, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Микільське, Придніпровське, Сонячне, Берислав, Дудчани, Михайлівка, Червоний Маяк, Зміївка і Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 16 приватних будинків.

Також загарбники пошкодили газопровід, господарські споруди, гаражі, приватні автомобілі, автівку рятувальників та сільгосптехніку.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 13 - дістали поранення, з них - одна дитина.

Ворог атакував Нікополь та Марганецьку громаду

Російські війська з минулого вечора кілька разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"З вечора до ранку район пережив кілька ворожих атак артилерією і дронами-камікадзе. Агресор бив по самому Нікополю. Поцілив і по Марганецькій громаді", – зазначив голова ОВА.

За його даними, минулося без загиблих і постраждалих. Уточнення завданих району збитків триває.

У Запорізькій області четверо поранених

Упродовж доби загарбники 397 разів били по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, два чоловіки та дві жінки поранені внаслідок ворожого обстрілу Василівського району.

Він зауважив, що ворог завдав ракетний удар по Малишівці Запорізького району.

Також війська РФ здійснили авіаційні удари по Лобковому та Гуляйполю.

233 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Полтавку.

11 обстрілів РСЗВ накрили Оріхів, Новоданилівку, Червону Криницю, Роботине, Преображенку та Малу Токмачку.

150 артобстрілів завдано по території Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.

За добу надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, додав Федоров.

Армія РФ обстріляла прикордоння Сумщини

Російські війська вранці здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумщини, під ударом опинилися п'ять громад, повідомляє ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 40 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Новослобідська, Есманьська громади", - ідеться в повідомленні.

Краснопільська: ворог гатив із РСЗВ (5 вибухів), артилерії (8 вибухів), мінометів (5 вибухів) та здійснив авіаудари КАБ (2 вибухи).

Юнаківська: здійснено авіаудар КАБ (1 вибух).

Есманьська: зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи).

Новослобідська: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів).

Хотінська: завдано авіаудару КАБ (10 вибухів).

На Донеччині двоє загиблих

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє ОВА.

У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено 2 будинки, а у Максимільянівці Мар'їнської громади загинула людина. Курахове двічі потрапило під обстріли. Під вогнем — околиці Мирноградської і Добропільської громад. Під постійними обстрілами Гродівка та околиці громади.

У Лиманській громаді зруйновано 4 будинки в Торському, пошкоджено 2 будинки у Брусівці; у Зарічному 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Костянтинівській громаді пошкоджено 17 будинків у Миколаївці, трактор і автівку в Віролюбівці. У Зорі Іллінівської громади 1 людина загинула, пошкоджено 3 об'єкти.

У Торецьку пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.