РФ атаковала Украину дронами, в Черкасской области повреждено предприятие: ситуация в регионах

В ночь на 15 августа российская армия запустила по территории Украины ударные БПЛА и три ракеты Х-59. Украинские силы ПВО уничтожили все 29 беспилотников.

ПВО уничтожило все 29 дронов

Как сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук, ночью враг запустил 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства Курской области, а также 29 ударных БПЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

Все 29 БПЛА были уничтожены в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Взрывы в Черкасской и Полтавской области

В 00:14 Суспільне сообщило, что в Черкасской области раздался взрыв.

В 05:01 Суспільне Полтава проинформировало о двух взрывах в Полтавской общине.

Уже утром глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в регионе работали силы ПВО. В то же время попадания в гражданскую инфраструктуру не зафиксированы, пострадавших также нет.

По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, у региона силы ПВО уничтожили 5 "шахедов". В результате падения обломков повреждены окна на одном из частных предприятий.

Враг атаковал Киевщину дронами

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в Киевской области работали силы ПВО.

"Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Падение обломков фиксируется вне населенных пунктов", — сообщил Кравченко.

В Харьковской области разрушен объект логистической инфраструктуры

Российские военные утром в четверг, 15 августа, обстреляли село Осиново Купянского района, разрушен объект логистической инфраструктуры, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, также сегодня утром в Казачьей Лопане Дергачевской территориальной общины в результате вражеских обстрелов горел частный дом.

В Купянске-Узловом в результате вражеских обстрелов вечером 14 августа горел 9-этажный жилой дом и автомобиль.

В Возрожденском Богодуховского района в результате артобстрела горел частный дом и два хозяйственных сооружения.

В Купянске в результате попадания дрона в легковой автомобиль пострадал 64-летний мужчина.

В результате атаки FPV-дрона на транспортное средство в Белом Колодце погибли мужчина и женщина, медики из медицинского батальона "Госпитальеры". Также ранены трое гражданских, которые ехали в другом автомобиле.

В Херсонской области один погибший и 13 раненых

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Зимовник, Кизомис, Станислав, Софиевка, Никольское, Приднепровское, Солнечное, Берислав, Дудчаны, Михайловка, Красный Маяк.

Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры и админздания; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 16 частных домов.

Также захватчики повредили газопровод, хозяйственные постройки, гаражи, частные автомобили, автомобиль спасателей и сельхозтехнику.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще 13 — получили ранения, из них — один ребенок.

Враг атаковал Никополь и Марганецкую общину

Российские войска с минувшего вечера несколько раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области с применением артиллерии и дронов-камикадзе, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"С вечера до утра район пережил несколько вражеских атак артиллерией и дронами-камикадзе. Агрессор бил по самому Никополю. Попал и по Марганецкому обществу", — отметил председатель ОВА.

По его данным, обошлось без погибших и пострадавших. Уточнение нанесенного района ущерба продолжается.

В Запорожской области четверо раненых

За сутки захватчики 397 раз били по 14 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, двое мужчин и две женщины ранены в результате вражеского обстрела Васильевского района.

Он отметил, что враг нанес ракетный удар по Малышевке Запорожского района.

Также войска РФ нанесли авиационные удары по Лобковому и Гуляйполю.

233 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.

11 обстрелов РСЗО накрыли Орехов, Новоданиловку, Красную Криницу, Роботино, Преображенку и Малую Токмачку.

150 артобстрелов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.

За сутки поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, добавил Федоров.

Армия РФ обстреляла приграничье Сумщины

Российские войска утром совершили 14 обстрелов приграничья Сумщины, под ударом оказались пять общин, сообщает ОВА.

"Ночью и утром россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 40 взрывов. Обстрелвм подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Новослободская, Эсманьская общины", — говорится в сообщении.

Краснопольская: враг бил из РСЗО (5 взрывов), артиллерии (8 взрывов), минометов (5 взрывов) и совершил авиаудары КАБ (2 взрыва).

Юнаковская: совершен авиаудар КАБ (1 взрыв).

Эсманьская: зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва).

Новослободская: россияне ударили из артиллерии (7 взрывов).

Хотинская: нанесен авиаудар КАБ (10 взрывов).

В Донецкой области двое погибших

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает ОВА.

В Богоявлении Угледарской общины повреждены 2 дома, а в Максимильяновке Марьинской общины погиб человек. Курахово дважды попало под обстрелы. Под огнем – окрестности Мирноградской и Добропольской общин. Под постоянными обстрелами Гродовка и окрестности общины.

В Лиманской общине разрушены 4 дома в Торском, повреждены 2 дома в Брусовке; в Заречном 1 дом разрушен и 1 поврежден. В Константиновской общине повреждены 17 домов в Николаевке, трактор и автомобиль в Веролюбовке. В Заре Ильиновской общины 1 человек погиб, повреждены 3 объекта.

В Торецке повреждены 2 дома. В Часовоярской общине повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое здание. В Северске поврежден дом.