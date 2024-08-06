РФ атакувала Київ ракетами, пошкоджено стоянку для авто: яка ситуація у регіонах (ФОТО)

У ніч проти вівторка, 6 серпня, російські війська завдали ракетного і дронового удару по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 4 ворожі ракети і 15 ударних БПЛА. Вибухи лунали у Києві, на Харківщині, Сумщині, Хмельниччині й Одещині.

ППО збила 4 ракети і 15 "шахедів"

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, цієї ночі окупанти запустили 4 балістичні ракети "Іскандер-М" по Київщині із Воронезької області РФ, а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря.

До того ж росіян атакували 16-ма ударними БПЛА типу Shahed, запущеними із мису Чауда у Криму та Курська у РФ.

Оборонці неба збили дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БПЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

РФ атакувала Київ ракетами

Росія пізно ввечері 5 серпня завдала удару в напрямку Києва та передмістя.

Про це йдеться в дописі КМВА.

Удар стався близько 23:00 5 серпня. У столиці та на її околицях працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Інформації про руйнування чи постраждалих не надходило.

За даними КМВА, зафіксовано ураження ворожих ракет.

Також повідомляли про групу «шахедів» на межі Київської та Чернігівської областей, що летіли на Київ.

Повітряна тривога почалася в Києві о 22:59 та тривала близько півтори години.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, під час нічної атаки ворога, внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджено стоянку для автомобілів у Деснянському районі Києва.

Загоряння внаслідок падіння не було. Постраждалих немає, пошкоджених будівель не виявлено.

На Київщині уламки пошкодили багатоквартирний будинок, офіси та дві АЗС

Київщина зазнала атаки ракетами й ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО, ворожі цілі збили, а влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допустили. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомили в Київській ОВА.

Станом на 08:00 зафіксовано пошкодження:

багатоквартирного будинку – вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення;

двох АЗС – вибиті вікна, посічені фасади;

багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями – вибиті двері, вікна, посічений фасад.

Окрім того, вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника. Пожежі на місцях падіння уламків відсутні. Оперативні служби та групи ліквідовують наслідки атаки, працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей.

Три ворожі БПЛА збито на Хмельниччині

Три ворожі БПЛА збито в Хмельницькій області, повідомляє голова ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі під час відбиття повітряної атаки Росії наші ППО збили 3 БПЛА типу "Шахед", - сказано в його телеграм-каналі.

Повідомляють, що наразі інформації про пошкодження критичної інфраструктури та постраждалих серед цивільного населення не надходило.

Знищено 13 ворожих дронів в Миколаївській області, є пошкодження

Російські війська в ніч проти вівторка атакували Очаківську та Коблевську громаду безпілотниками, ППО ліквідувала 13 одиниць, є пошкодження, повідомляє голова ОВА Віталій Кім..

За його словами, у ніч проти вівторка орієнтовно о 02:55 ворог атакував Очаківську та Коблевську громади безпілотниками типу "Shahed 131/136".

Водночас унаслідок бойової роботи та падіння уламків виникли три пожежі на відкритих територіях, які оперативно ліквідували рятувальники.

Крім того, в Очаківській ОТГ пошкоджено три приватні домоволодіння, а в Коблевській уламки впали за межами території бази відпочинку, внаслідок чого вибуховою хвилею пошкоджено вікна підсобного приміщення та будівлі бази відпочинку. Постраждалих немає.

Ворог ударив по Нікополю безпілотниками

Російський безпілотник знищено в небі Дніпропетровської області в ніч проти вівторка, а вранці ворог ударив по Нікополю, унаслідок чого сталися дві пожежі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що в понеділок увечері і до опівночі армія РФ обстрілювала Покровську громаду Нікопольського району. Кілька разів застосувала дрони-камікадзе. Обстріляла і з важкої артилерії.

А вранці ворог ударив по Нікополю безпілотниками, внаслідок чого сталися дві пожежі, але люди не постраждали.

На Харківщині внаслідок нічного обстрілу загорівся будинок

У ніч проти вівторка ворожих обстрілів зазнали Циркуни і Куп'янськ-Вузловий, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Циркуни. Унаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок із подальшим займанням... Куп'янськ-Вузловий. Стався ворожий обстріл, пошкоджено приватний будинок", - зауважив Синєгубов.

За його словами, минулої доби в Куп'янську внаслідок удару FPV-дрона поранено працівника поліції. Крім того, ворожих обстрілів зазнали Колісніківка (внаслідок удару КАБ пошкоджено приватний будинок), Приколотне (пошкоджено два автомобілі) та Одноробівка (горіла господарська споруда на території приватного домоволодіння).

Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області

Російські війська в ніч на вівторок і вранці обстріляли вісім громад Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни провели 8 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 44 вибухи. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська та Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

Середино-Будська: здійснено удар FPV-дронів (3 вибухи).

Глухівська: зафіксовано пуск ракет із БПЛА типу "Оріон" (2 вибухи).

Юнаківська: ворог бив із РСЗВ (1 вибух).

Білопільська: 35 мін скинули росіяни на її територію.

Есманьська: ворог ударив із мінометів (2 вибухи).

Краснопільська: був артилерійський обстріл (2 вибухи).

Ворог обстріляв Херсонщину: є постраждалі та пошкодження

Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Інженерне, Білозерка, Томина Балка, Інгулець, Берислав, Давидів Брід, Львове, Михайлівка та місто Херсон, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще п'ятеро - дістали поранення.

Голова ОВА також зазначив, що ворог здійснив ракетну атаку по Бериславському району. За результатами бойової роботи Сил протиповітряної оборони ракети було знищено.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в об'єкт критичної інфраструктури та адмінбудівлі; житлові квартали населених пунктів області, зокрема вісім багатоповерхівок і 13 приватних будинків.

Водночас начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляє про одного пораненого та пошкодження в громаді Херсона.

"За минулу добу російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Антонівці та Придніпровському", - зауважив він.

За словами Мрочка, зокрема, було пошкоджено вісім багатоповерхівок і три приватних будинки.

Унаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу одна особа дістала поранення. Їй надано медичну допомогу.

У Запорізькій області двоє поранених

Російські військові минулої доби, 5 серпня, завдали 495 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Телеграмі.

За його словами, двоє жінок поранені внаслідок російських атак по Василівському району.

Війська РФ здійснили три авіаційні удари по Залізничному та Новоандріївці.

За інформацією очільника ОВА, 278 безпілотників різної модифікації атакували Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Росіяни три рази обстріляли з реактивних систем залпового вогню Малу Токмачку, Гуляйполе та Роботине.

Російські загарбники завдали 210 артилерійських обстрілів по території Таврійського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки.

За добу надійшли шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Загарбники скинули керовану авіабомбу на Курахове

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє ОВА.

На Курахове росіяни скинули керовану авіабомбу — пошкоджено 10 будинків і підприємство. Під авіаудар потрапило Цукурине Селидівської громади — без постраждалих. У Миколаївці Новогродівської громади поранено 2 людини. Вже зранку ворог обстріляв Новоекономічне Гродівської громади — поранено 6 людей.

У Лимані пошкоджено 5 крамниць, аптеку і 4 адмінбудівлі, у Зарічному пошкоджено будинок. В Іванопіллі Костянтинівської громади пошкоджено адмінбудівлю, промислову будівлю і гараж.

У Торецьку загинула людина, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 3 нежитлові приміщення. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.