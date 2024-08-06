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РФ атаковала Киев ракетами, повреждена стоянка для авто: какая ситуация в регионах (ФОТО)
В ночь на вторник, 6 августа, российские войска нанесли ракетный и дроновый удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 4 вражеских ракеты и 15 ударных БПЛА. Взрывы раздавались в Киеве, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областях.
ПВО сбила 4 ракеты и 15 "шахедов"
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, этой ночью оккупанты запустили 4 баллистические ракеты "Искандер-М" по Киевщине из Воронежской области РФ, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря.
К тому же россиян атаковали 16 ударными БПЛА типа Shahed, запущенными из мыса Чауда в Крыму и Курска в РФ.
Защитники неба сбили две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БПЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
РФ атаковала Киев ракетами
Россия поздно вечером 5 августа нанесла удар по Киеву и пригороду.
Об этом идет речь в сообщении КМВА.
Удар произошел около 23:00 5 августа. В столице и в ее окрестностях работали силы и средства противовоздушной обороны. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
По данным КМВА, зафиксировано поражение вражеских ракет.
Также сообщали о группе «шахедов» на границе Киевской и Черниговской областей, летевших на Киев.
Воздушная тревога началась в Киеве в 22:59 и длилась около полутора часов.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, во время ночной атаки врага, в результате падения обломков ракеты, повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе Киева.
Возгорания в результате падения не было. Пострадавших нет, поврежденных построек не обнаружено.
В Киевской области обломки повредили многоквартирный дом, офисы и две АЗС
Киевщина подверглась атаке ракетами и ударными дронами. В регионе работали силы ПВО, вражеские цели сбили, а попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допустили. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщили в Киевской ОВА.
По состоянию на 08:00 зафиксировано повреждение:
- многоквартирного дома – выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения;
- двух АЗС – выбиты окна, иссечены фасады;
- многоэтажное здание с офисными помещениями – выбитая дверь, окна, иссеченный фасад.
Кроме того, взрывной волной поврежден дом лесника. Пожары на местах падения обломков отсутствуют. Оперативные службы и группы ликвидируют последствия атаки, работают на местах падения обломков сбитых вражеских целей.
Три вражеских БПЛА сбиты на Хмельнитчине
Три вражеских БПЛА сбиты в Хмельницкой области, сообщает глава ОВА Сергей Тюрин.
"Сегодня ночью во время отражения воздушной атаки России наши ПВО сбили 3 БПЛА типа "Шахед"", — говорится в его телеграмм-канале.
Сообщается, что в настоящее время информации о повреждениях критической инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения не поступало.
Уничтожены 13 вражеских дронов в Николаевской области, есть повреждения
Российские войска в ночь на вторник атаковали Очаковскую и Коблевскую общину беспилотниками, ПВО ликвидировала 13 единиц, есть повреждения, сообщает председатель ОВА Виталий Ким.
По его словам, в ночь на вторник ориентировочно в 02:55 враг атаковал Очаковскую и Коблевскую общины беспилотниками типа "Shahed 131/136".
В то же время в результате боевой работы и падения обломков возникли три пожара на открытых территориях, оперативно ликвидированных спасателями.
Кроме того, в Очаковской ОТГ повреждены три частных домовладения, а в Коблевской обломки упали за пределами территории базы отдыха, в результате чего взрывной волной повреждены окна подсобного помещения и здания базы отдыха. Пострадавших нет.
Враг ударил по Никополю беспилотниками
Российский беспилотник уничтожен в небе Днепропетровской области в ночь на вторник, а утром враг ударил по Никополю, в результате чего произошло два пожара, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Он отметил, что в понедельник вечером и в полночь армия РФ обстреливала Покровскую общину Никопольского района. Несколько раз применила дроны-камикадзе. Обстреляла и из тяжелой артиллерии.
А утром враг ударил по Никополю беспилотниками, в результате чего произошло два пожара, но люди не пострадали.
На Харьковщине в результате ночных обстрелов загорелся дом
В ночь на вторник вражеские обстрелы получили Циркуны и Купянск-Узловой, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Циркуны. В результате обстрела поврежден жилой дом с последующим возгоранием... Купянск-Узловой. Произошел вражеский обстрел, поврежден частный дом", — отметил Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки в Купянске в результате удара FPV-дрона ранен работник полиции. Кроме того, вражеские обстрелы подверглись Колесниковке (в результате удара КАБ поврежден частный дом), Приколотное (повреждены два автомобиля) и Одноробовка (горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения).
Оккупанты обстреляли восемь общин Сумской области
Российские войска в ночь на вторник и утром обстреляли восемь общин Сумской области, сообщает ОВА.
"Ночью и утром россияне провели 8 обстрелов пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва", — говорится в сообщении.
Середино-Будская: совершен удар FPV-дронов (3 взрыва).
Глуховская: зафиксирован пуск ракет из БПЛА типа "Орион" (2 взрыва).
Юнаковская: враг бил из РСЗО (1 взрыв).
Белопольская: 35 мин сбросили россияне на ее территорию.
Эсманьская: враг ударил из минометов (2 взрыва).
Краснопольская: был артиллерийский обстрел (2 взрыва).
Враг обстрелял Херсонщину: есть пострадавшие и повреждения
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Садовое, Инженерное, Белозерка, Томина Балка, Ингулец, Берислав, Давыдов Брид, Львов, Михайловка и город Херсон, сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, в результате российских обстрелов один человек погиб, еще пятеро — получили ранения.
Глава ОВА также отметил, что враг совершил ракетную атаку по Бериславскому району. По результатам боевой работы Сил противовоздушной обороны ракеты был уничтожен.
По словам Прокудина, российские военные попали в объект критической инфраструктуры и админздания; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе восемь многоэтажек и 13 частных домов.
В то же время начальник городской военной администрации Роман Мрочко сообщает об одном раненом и повреждении в обществе Херсона.
"За минувшие сутки российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Херсонского городского территориального общества. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке и Приднепровском", — отметил он.
По словам Мрочко, в частности, было повреждено восемь многоэтажек и три частных дома.
В результате российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной общины за минувшие сутки один человек получил ранения. Ей оказана медицинская помощь.
В Запорожской области двое раненых
Российские военные за прошедшие сутки, 5 августа, нанесли 495 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Телеграмме.
По его словам, две женщины ранены в результате российских атак по Васильевскому району.
Войска РФ совершили три авиационных удара по Железнодорожному и Новоандреевке.
По информации главы ОВА, 278 беспилотников разной модификации атаковали Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
Россияне три раза обстреляли из реактивных систем залпового огня Малую Токмачку, Гуляйполе и Роботино.
Российские захватчики нанесли 210 артиллерийских обстрелов по территории Таврического, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки.
За сутки поступило шесть сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Захватчики сбросили управляемую авиабомбу на Курахово
Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает ОВА.
На Курахово россияне сбросили управляемую авиабомбу — повреждено 10 домов и предприятие. Под авиаудар попало Цукурино Селидовской общины – без пострадавших. В Николаевке Новогродовской общины ранены 2 человека. Уже утром враг обстрелял Новоэкономическое Гродовское общество — ранены 6 человек.
В Лимане повреждены 5 магазинов, аптека и 4 админздания, в Заречном поврежден дом. В Иванополье Константиновской общины повреждены админздание, промышленное здание и гараж.
В Торецке погиб человек, поврежден дом. В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов и 3 нежилых помещения. В Серебрянке Северской общины поврежден дом.