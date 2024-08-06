РФ атаковала Киев ракетами, повреждена стоянка для авто: какая ситуация в регионах (ФОТО)

В ночь на вторник, 6 августа, российские войска нанесли ракетный и дроновый удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 4 вражеских ракеты и 15 ударных БПЛА. Взрывы раздавались в Киеве, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областях.

ПВО сбила 4 ракеты и 15 "шахедов"

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, этой ночью оккупанты запустили 4 баллистические ракеты "Искандер-М" по Киевщине из Воронежской области РФ, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря.

К тому же россиян атаковали 16 ударными БПЛА типа Shahed, запущенными из мыса Чауда в Крыму и Курска в РФ.

Защитники неба сбили две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БПЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.

РФ атаковала Киев ракетами

Россия поздно вечером 5 августа нанесла удар по Киеву и пригороду.

Об этом идет речь в сообщении КМВА.

Удар произошел около 23:00 5 августа. В столице и в ее окрестностях работали силы и средства противовоздушной обороны. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

По данным КМВА, зафиксировано поражение вражеских ракет.

Также сообщали о группе «шахедов» на границе Киевской и Черниговской областей, летевших на Киев.

Воздушная тревога началась в Киеве в 22:59 и длилась около полутора часов.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, во время ночной атаки врага, в результате падения обломков ракеты, повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе Киева.

Возгорания в результате падения не было. Пострадавших нет, поврежденных построек не обнаружено.

В Киевской области обломки повредили многоквартирный дом, офисы и две АЗС

Киевщина подверглась атаке ракетами и ударными дронами. В регионе работали силы ПВО, вражеские цели сбили, а попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допустили. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

По состоянию на 08:00 зафиксировано повреждение:

многоквартирного дома – выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения;

двух АЗС – выбиты окна, иссечены фасады;

многоэтажное здание с офисными помещениями – выбитая дверь, окна, иссеченный фасад.

Кроме того, взрывной волной поврежден дом лесника. Пожары на местах падения обломков отсутствуют. Оперативные службы и группы ликвидируют последствия атаки, работают на местах падения обломков сбитых вражеских целей.

Три вражеских БПЛА сбиты на Хмельнитчине

Три вражеских БПЛА сбиты в Хмельницкой области, сообщает глава ОВА Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью во время отражения воздушной атаки России наши ПВО сбили 3 БПЛА типа "Шахед"", — говорится в его телеграмм-канале.

Сообщается, что в настоящее время информации о повреждениях критической инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения не поступало.

Уничтожены 13 вражеских дронов в Николаевской области, есть повреждения

Российские войска в ночь на вторник атаковали Очаковскую и Коблевскую общину беспилотниками, ПВО ликвидировала 13 единиц, есть повреждения, сообщает председатель ОВА Виталий Ким.

По его словам, в ночь на вторник ориентировочно в 02:55 враг атаковал Очаковскую и Коблевскую общины беспилотниками типа "Shahed 131/136".

В то же время в результате боевой работы и падения обломков возникли три пожара на открытых территориях, оперативно ликвидированных спасателями.

Кроме того, в Очаковской ОТГ повреждены три частных домовладения, а в Коблевской обломки упали за пределами территории базы отдыха, в результате чего взрывной волной повреждены окна подсобного помещения и здания базы отдыха. Пострадавших нет.

Враг ударил по Никополю беспилотниками

Российский беспилотник уничтожен в небе Днепропетровской области в ночь на вторник, а утром враг ударил по Никополю, в результате чего произошло два пожара, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что в понедельник вечером и в полночь армия РФ обстреливала Покровскую общину Никопольского района. Несколько раз применила дроны-камикадзе. Обстреляла и из тяжелой артиллерии.

А утром враг ударил по Никополю беспилотниками, в результате чего произошло два пожара, но люди не пострадали.

На Харьковщине в результате ночных обстрелов загорелся дом

В ночь на вторник вражеские обстрелы получили Циркуны и Купянск-Узловой, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Циркуны. В результате обстрела поврежден жилой дом с последующим возгоранием... Купянск-Узловой. Произошел вражеский обстрел, поврежден частный дом", — отметил Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки в Купянске в результате удара FPV-дрона ранен работник полиции. Кроме того, вражеские обстрелы подверглись Колесниковке (в результате удара КАБ поврежден частный дом), Приколотное (повреждены два автомобиля) и Одноробовка (горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения).

Оккупанты обстреляли восемь общин Сумской области

Российские войска в ночь на вторник и утром обстреляли восемь общин Сумской области, сообщает ОВА.

"Ночью и утром россияне провели 8 обстрелов пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 44 взрыва", — говорится в сообщении.

Середино-Будская: совершен удар FPV-дронов (3 взрыва).

Глуховская: зафиксирован пуск ракет из БПЛА типа "Орион" (2 взрыва).

Юнаковская: враг бил из РСЗО (1 взрыв).

Белопольская: 35 мин сбросили россияне на ее территорию.

Эсманьская: враг ударил из минометов (2 взрыва).

Краснопольская: был артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Враг обстрелял Херсонщину: есть пострадавшие и повреждения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Садовое, Инженерное, Белозерка, Томина Балка, Ингулец, Берислав, Давыдов Брид, Львов, Михайловка и город Херсон, сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, в результате российских обстрелов один человек погиб, еще пятеро — получили ранения.

Глава ОВА также отметил, что враг совершил ракетную атаку по Бериславскому району. По результатам боевой работы Сил противовоздушной обороны ракеты был уничтожен.

По словам Прокудина, российские военные попали в объект критической инфраструктуры и админздания; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе восемь многоэтажек и 13 частных домов.

В то же время начальник городской военной администрации Роман Мрочко сообщает об одном раненом и повреждении в обществе Херсона.

"За минувшие сутки российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Херсонского городского территориального общества. Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке и Приднепровском", — отметил он.

По словам Мрочко, в частности, было повреждено восемь многоэтажек и три частных дома.

В результате российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной общины за минувшие сутки один человек получил ранения. Ей оказана медицинская помощь.

В Запорожской области двое раненых

Российские военные за прошедшие сутки, 5 августа, нанесли 495 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Телеграмме.

По его словам, две женщины ранены в результате российских атак по Васильевскому району.

Войска РФ совершили три авиационных удара по Железнодорожному и Новоандреевке.

По информации главы ОВА, 278 беспилотников разной модификации атаковали Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

Россияне три раза обстреляли из реактивных систем залпового огня Малую Токмачку, Гуляйполе и Роботино.

Российские захватчики нанесли 210 артиллерийских обстрелов по территории Таврического, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки.

За сутки поступило шесть сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Захватчики сбросили управляемую авиабомбу на Курахово

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает ОВА.

На Курахово россияне сбросили управляемую авиабомбу — повреждено 10 домов и предприятие. Под авиаудар попало Цукурино Селидовской общины – без пострадавших. В Николаевке Новогродовской общины ранены 2 человека. Уже утром враг обстрелял Новоэкономическое Гродовское общество — ранены 6 человек.

В Лимане повреждены 5 магазинов, аптека и 4 админздания, в Заречном поврежден дом. В Иванополье Константиновской общины повреждены админздание, промышленное здание и гараж.

В Торецке погиб человек, поврежден дом. В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов и 3 нежилых помещения. В Серебрянке Северской общины поврежден дом.