Армія РФ атакувала Україну дронами, вдарила з РСЗВ по житлових кварталах Куп'янська: яка ситуація у регіонах

У ніч на 9 серпня російська окупаційна армія атакувала територію України 27 ударними безпілотниками. Українська ППО знищила усі дрони.

Сили ППО знищили усі 27 російських дронів

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ворог запускав безпілотники із району Приморсько-Ахтарська.

"Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та супроводили 27 ударних безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Українські сили ППО знищили усі російські дрони у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Як повідомили в Київській та Полтавській ОВА, влучань на території областей не зафіксовано. Постраждалих також немає.

Ворог обстріляв Дніпропетровщину

Сили оборони знищили два безпілотники над Дніпропетровською областю, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

За його словами, майже півтора десятка ворожих атак на Нікопольщину відбулися ввечері та вранці.

Очільник ОВА зазначив, що від російського терору потерпали районний центр, Мирівська, Марганецька та Покровська громади. По населених пунктах агресор застосував артилерію та дрони-камікадзе.

Пошкоджено інфраструктуру. Люди не постраждали.

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 405 обстрілів по 12 населених пунктах Запорізької області, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

За його словами, війська РФ здійснили авіаційні удари по Кам'янському і Новоандріївці, 285 ворожі БПЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Новоданилівку, 2 обстріли РСЗВ накрили Роботине та Новоданилівку, а також 116 артобстрілів завдали по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки та Левадного.

За добу надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Армія РФ продовжує тероризувати Харківщину

Російська армія вночі 9 серпня чотири рази обстріляла населені пункти Харківської області, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов

За його словами, в селі Слобожанське Харківського району внаслідок російського обстрілу поранення отримав 46-річний чоловік.

В селищі Золочів Богодухівського району внаслідок обстрілу росіян з реактивних систем залпового вогню пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, а також газові мережі.

У місті Куп’янськ російські військові завдали поранень 44-річному чоловіку.

У селищі Борова Ізюмського району внаслідок російського обстрілу зруйнований один приватний будинок, пошкоджені три приватні будинки та один двоповерховий багатоквартирний будинок.

Як зазначив очільник ОВА, минулої доби, 8 серпня, у Куп'янську внаслідок обстрілу горів двоповерховий магазин. Також унаслідок другого обстрілу з РСЗВ горів будинок. Постраждали 57-річна жінка, 45-річний та 44-річний чоловік.

У селищі Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району минулої доби внаслідок російського обстрілу горів дах приватного будинку.

У селі Піски-Радківські Ізюмського району 8 серпня через російський обстріл горіла хвойна підстилка на площі 2 га.

На Херсонщині шестеро поранених

Російські військові здійснили удари по 19 населених пунктах Херсонської області, шестеро людей зазнали поранень, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Широка Балка, Надеждівка, Зорівка, Білозерка, Кізомис, Ромашкове, Велетенське, Микільське, Понятівка, Берислав, Золота Балка, Тягинка, Гаврилівка, Бургунка і Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, дошкільний навчальний заклад та житлові квартали населених пунктів області.

Пошкоджені три багатоповерхівки, 19 приватних будинків, гаражні приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

Війська РФ 21 раз обстріляли прикордоння Сумщини

Російські війська вночі та зранку 21 раз обстріляли прикордонні території Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи, повідомила Сумська ОВА.

«Вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Середино-Будська громади», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по Середино-Будській громаді ворог бив зі ствольної артилерії (5 вибухів), по Юнаківській здійснено авіаудари КАБ (23 вибухи) та артобстріл (3 вибухи), на Білопільську скинуто 8 мін.

По Миропільській громаді завдано авіаудар КАБ (1 вибух), на Великописарівську громаду війська РФ скинули ВОГ з БПЛА (1 вибух), а на Есманську - 3 міни.

По Хотінській та Глухівській громадах зафіксовано авіаудари КАБ.

На Донеччині 4 загиблих

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє ОВА.

У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено господарчу споруду.

У Курахівській громаді пошкоджено 3 будинки у Веселому Гаю, підприємство у Гірнику. У Селидовому 2 людини загинули і 11 поранено, пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель і 3 підприємства.

У Лимані пошкоджено 5 будинків. У Костянтинівці загинули 2 людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок і приватний будинок, адмінбудівлю і 3 підприємства, нежитлове приміщення і об'єкт інфраструктури, 19 автівок; у Віролюбівці пошкоджено 3 будинки. В Іллінівській ТГ пошкоджені 10 об'єктів: 7 у Зорі і 3 в Клебан-Бику.

У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 13 будинків і 2 промислові будівлі. У Сіверську пошкоджено нежитлову будівлю.