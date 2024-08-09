Армия РФ атаковала Украину дронами, ударила из РСЗО по жилым кварталам Купянска: какая ситуация в регионах

В ночь на 9 августа российская оккупационная армия атаковала территорию Украины 27 ударными беспилотниками. Украинская ПВО уничтожила все дроны.

Силы ПВО уничтожили все 27 российских дронов

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, враг запускал беспилотники из района Приморско-Ахтарска.

"Радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и сопровождали 27 ударных беспилотников", — говорится в сообщении.

Украинские силы ПВО уничтожили все российские дроны в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Как сообщили в Киевской и Полтавской ОВА, попаданий на территории областей не зафиксировано. Пострадавших тоже нет.

Враг обстрелял Днепропетровщину

Силы обороны уничтожили два беспилотника над Днепропетровской областью, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По его словам, около полутора десятков вражеских атак на Никопольщину произошли вечером и утром.

Глава ОВА отметил, что от российского террора страдали районный центр, Мировская, Марганецкая и Покровская общины. По населенным пунктам агрессор применил артиллерию и дроны-камикадзе.

Повреждена инфраструктура. Люди не пострадали.

Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области

Российские войска за сутки совершили 405 обстрелов по 12 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

По его словам, войска РФ совершили авиационные удары по Каменскому и Новоандреевке, 285 вражеских БПЛА различной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Новоданиловку, 2 обстрела, а также 116 артобстрелов нанесли по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Новоданиловки, Малиновки, Преображенки и Левадного.

За сутки поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Армия РФ продолжает терроризировать Харьковщину

Российская армия ночью 9 августа четырежды обстреляла населенные пункты Харьковской области, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в селе Слобожанское Харьковского района в результате российских обстрелов ранения получил 46-летний мужчина.

В поселке Золочев Богодуховского района в результате обстрела россиян из реактивных систем залпового огня повреждены частные и многоквартирные дома, а также газовые сети.

В городе Купянск российские военные нанесли ранения 44-летнему мужчине.

В поселке Боровая Изюмского района в результате российского обстрела разрушен один частный дом, повреждены три частных дома и один двухэтажный многоквартирный дом.

Как отметил глава ОВА, за прошедшие сутки, 8 августа, в Купянске в результате обстрела горел двухэтажный магазин. Также в результате второго обстрела из РСЗО горел дом. Пострадали 57-летняя женщина, 45-летний и 44-летний мужчина.

В поселке Купянск-Узловой Купянского района за прошедшие сутки в результате российского обстрела горела крыша частного дома.

В селе Пески-Радковские Изюмского района 8 августа из-за российских обстрелов горела хвойная подстилка на площади 2 га.

В Херсонской области шесть раненых

Российские военные нанесли удары по 19 населенным пунктам Херсонской области, шесть человек получили ранения, сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Широкая Балка, Надеждовка, Зоровка, Белозерка, Кизомис, Ромашково, Огромное, Никольское, Понятовка, Берислав, Золотая Балка, Тягинка, Тягинка.

Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, дошкольное учебное заведение и жилые кварталы населенных пунктов области.

Повреждены три многоэтажки, 19 частных домов, гаражные помещения и частные автомобили.

Из-за российской агрессии шесть человек получили ранения.

Войска РФ 21 раз обстреляли приграничье Сумщины

Российские войска ночью и утром 21 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Зафиксировано 52 взрыва, сообщила Сумская ОВА.

«Ночью и утром россияне совершили 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 52 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманская, Середино-Будская общины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по Середино-Будской общине враг бил из ствольной артиллерии (5 взрывов), по Юнаковской совершены авиаудары КАБ (23 взрыва) и артобстрел (3 взрыва), на Белопольскую сброшено 8 мин.

По Миропольской общине нанесен авиаудар КАБ (1 взрыв), на Великописаревскую общину войска РФ сбросили ВОГ с БПЛА (1 взрыв), а на Эсманске – 3 мины.

По Хотинской и Глуховской общинах зафиксированы авиаудары КАБ.

В Донецкой области 4 погибших

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает ОВА.

В Новоукраинке Угледарской общины повреждено хозяйственное сооружение.

В Кураховской общине повреждены 3 дома в Веселом Гае, предприятие в Горняке. В Селидово 2 человека погибли и 11 ранены, повреждены 20 многоэтажек, 6 админзданий и 3 предприятия.

В Лимане повреждены 5 домов. В Константиновке погибли 2 человека, повреждены 10 многоэтажек и частный дом, админздание и 3 предприятия, нежилое помещение и объект инфраструктуры, 19 автомобилей; в Веролюбовке повреждены 3 дома. В Ильиновской ТГ повреждены 10 объектов: 7 в Заре и 3 в Клебан-Быке.

В Нью-Йорке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 13 домов и 2 промышленных здания. В Северске повреждено нежилое здание.