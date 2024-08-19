РФ вночі атакувала Україну дронами: яка ситуація в регіонах

У ніч на 19 серпня російські окупанти завдали удару 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed". В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях, повідомили в Повітряних силах.

На Харківщині постраждали Куп'янськ та Ківшарівка

В Ізюмському районі поблизу с. Новоплатонівка внаслідок ворожого обстрілу горіла хвойна підстилка на площі більше 9 га. В селі Вільне внаслідок обстрілу на відкритій території горіла трава. Інформація про постраждалих не надходила, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янському районі в селі Ківшарівка внаслідок обстрілу пошкоджені три пʼятиповерхові житлові будинки, приміщення та техніку підприємства по благоустрою. У с. Соболівка внаслідок обстрілу горіла трава

У Куп'янську внаслідок обстрілу постраждала 52-річна жінка, отримала вибухове поранення. Внаслідок обстрілу горіли будинки та господарчі споруди.

По Запорізькій області росіяни вдарили 333 рази

Впродовж доби окупанти 333 рази били по 10 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили авіаційні удари по Кам'янському та Гуляйполю, повідомили в ОВА.

223 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Новомиколаївку. 4 обстріли РСЗВ накрили Роботине та Левадне. 104 артобстріли завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Долинки та Левадного.

Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині поранено трьох людей

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Степанівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Приозерне, Станіслав, Понятівка, Томина Балка, Нова Кам'янка, Дудчани, Львове, Новокаїри, Михайлівка, Хрещенівка, Миколаївка та місто Херсон, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в освітні заклади та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 49 приватних будинків.Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, автобус та приватні автомобілі, сільгосптехніку. Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

РФ продовжує атакувати Нікопольщину

Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ввечері ворог обстріляв з артилерії Покровську громаду. Вночі – Червоногригорівську. А на ранок поцілив дронами-камікадзе по Марганецькій, повідомили в ОВА.

Цієї ночі оборонці неба збили над областю два БпЛА. Спершу – розвідувальний, а пізніше – шахед.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Миколаївська область: ворог атакував Куцурубську громаду

18 серпня ворог чотири рази спрямував дрони типу FPV, а також завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Крім того учора під ворожими артилерійськими обстрілами перебувало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Також відбулося займання на території приватного домоволодіння, а також пожежа сухої трави на відкритій території. Всі пожежі було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

Також в ніч на 19 серпня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".

На Сумщині було 33 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в ОВА.

Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Шалигинська громади.