РФ ночью атаковала Украину дронами: какая ситуация в регионах

В ночь на 19 августа российские оккупанты нанесли удар 11-ю ударными БпЛА типа "Shahed". В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях, сообщили в воздушных силах.

В Харьковской области пострадали Купянск и Ковшаровка

В Изюмском районе вблизи с. Новоплатоновка в результате вражеских обстрелов горела хвойная подстилка на площади более 9 га. В селе Свободное в результате обстрелов на открытой территории горела трава. Информация о пострадавших не поступала, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Купянском районе в селе Ковшаровка в результате обстрела повреждены три пятиэтажных жилых дома, помещения и техника предприятия по благоустройству. В с. Соболевка в результате обстрела горела трава

В Купянске в результате обстрела пострадала 52-летняя женщина, получила взрывное ранение. В результате обстрела горели дома и хозяйственные постройки.

По Запорожской области россияне ударили 333 раза

За сутки оккупанты 333 раза били по 10 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ нанесли авиационные удары по Каменскому и Гуляйполю, сообщили в ОВА.

223 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку, Новониколаевку. 4 обстрела РСЗО накрыли Роботино и Левадное. 104 артобстрела нанесены по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки, Долинки и Левадного.

Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области ранены три человека

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Степановка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Приозерное, Станислав, Понятовка, Томина Балка, Новая Каменка, Дудчаны, Львов, Новокаиры, Михайловка, Крещеновка, Николаевка и город Херсон, сообщил Александр Прокудин.

Российские военные попали в образовательные учреждения и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 49 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, автобус и частные автомобили, сельхозтехнику. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

РФ продолжает атаковать Никопольщину

Продолжались атаки на Никопольщину. Вечером враг обстрелял из артиллерии Покровскую общину. Ночью – Красногригорьевскую. А к утру попал дронами-камикадзе по Марганецкой, сообщили в ОВА.

Этой ночью защитники неба сбили над областью два БПЛА. Сначала – разведывательный, а позже – шахед.

Прошло без погибших и пострадавших.

Николаевская область: враг атаковал Куцурубскую общину

18 августа враг четырежды направил дроны типа FPV, а также наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. Пострадавших нет.

Кроме того, вчера под вражескими артиллерийскими обстрелами находилось г. Очаков Очаковской общины. В результате чего поврежден жилой дом. Также произошло возгорание на территории частного домовладения, а также пожар сухой травы на открытой территории. Все пожары были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет.

Также в ночь на 19 августа силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136".

В Сумской области было 33 взрыва

Ночью и утром россияне провели 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сообщили в ОВА.

Зафиксировано 33 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Глуховская, Шалыгинская общины.