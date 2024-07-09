341 удар по Запорізькій області, поранені на Миколаївщині: як минула доба в регіонах

Протягом минулої доби та ночі 9 липня війська Російської Федерації обстріляли низку регіонів України, внаслідок чого є руйнування житлових будинків, об'єктів інфраструктури та постраждалі серед мирного населення.

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На Херсонщині пошкоджено 29 будинків

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Садове, Станіслав, Кізомис, Білозерка, Чорнобаївка, Новодмитрівка, Придніпровське, Понятівка, Берислав, Ольгівка, Хрещенівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Львове, Тягинка, Томарине та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 27 приватних будинків. Зафіксовано влучання в медичну установу та навчальний заклад, пошкоджені господарські споруди та гаражне приміщення.

Вранці російські військові знову обстріляли Херсон. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки у Корабельному районі. В оселях вибиті вікна та шибки, понівечені паркани й дахи. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

По Запорізькій області росіяни вдарили 341 раз

Впродовж доби окупанти 341 раз ударили по 11 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 2 ракетні атаки по Вільнянську, повідомили в ОВА.

Війська РФ завдали 3 авіаційні удари по Малинівці та Роботиному. 127 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Оріхів, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 9 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. 200 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Нововасилівського, Степногірська та Приморського.

Трьох чоловіків поранено внаслідок російських атак по Василівському та Запорізькому районах.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Дніпропетровщині збили 2 ворожі ракети

Ввечері агресор продовжував бити по Нікопольщині. Цілив по району і з самого ранку. Атакував дронами-камікадзе і важкою артилерією. Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади.

Постраждала 79-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджена інфраструктура. А ще – п'ятиповерхівка, приватний будинок й 2 авто.

Також вночі оборонці неба знищили в області 2 ворожі ракети.

На Харківщині згоріла пшениця

Вчора в Ізюмському районі за межами с. Борова внаслідок обстрілу горіла трава 5000 м2. У Куп'янському районі за межами с. Курилівка внаслідок обстрілу горіла пшениця 12 га, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Богодухівському районі в с. Одноробівка внаслідок артобстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, приватні господарчі споруди та енергомережі.

У Харківському районі поряд з с. Липці внаслідок обстрілу з БПЛА постраждав чоловік.

У Миколаївській області постраждала дитина і троє дорослих

8 липня у Вознесенському районі, внаслідок влучання ворожої балістичної ракети на території фермерського господарства виникла пожежа сухої трави, яка згодом перекинулась на житлові будинки. Серед постраждалих – 45-річна жінка та 5-річна дитина. Наразі їх стан стабільний, середньої тяжкості, інформує голова ОВА Віталій Кім.

Куцурубську громаду ворог атакував дроном-камікадзе типу FPV. Двічі по громаді фіксувалися артилерійські обстріли. Постраждалих немає.

У Баштанському районі внаслідок падіння уламків збитого ворожого розвідувального БпЛА виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Також вночі, 9 липня, о 00:13, внаслідок ворожого обстрілу району балістичною ракетою пошкоджено робоче спорядження сільськогосподарського підприємства та два приватних автомобілі. Уламкові поранення отримали працівники підприємства – чоловіки 27-ми та 38-ми років. Їх госпіталізували, стан – середньої тяжкості.

На Сумщині було 20 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів, інформують в ОВА.

Обстрілів зазнали Білопільська (7 вибухів), Краснопільська (3 вибухи), Великописарівська (2 вибухи), Есманьська (7 вибухів) та Середино-Будська громади.