341 удар по Запорожской области, раненые на Николаевщине: как прошли сутки в регионах

За прошедшие сутки и ночью 9 июля войска Российской Федерации обстреляли ряд регионов Украины, в результате чего разрушены жилые дома, объекты инфраструктуры и есть пострадавшие среди мирного населения.

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В Херсонской области повреждено 29 домов

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Камышаны, Садовое, Станислав, Кизомис, Белозерка, Чернобаевка, Новодмитровка, Приднепровское, Понятовка, Берислав, Ольговка, Крещеновка, Золотая Балка, Нововоронцов, ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 многоэтажки и 27 частных домов. Зафиксировано попадание в медицинское учреждение и учебное заведение, повреждены хозяйственные постройки и гаражное помещение.

Утром российские военные снова обстреляли Херсон. В результате атаки повреждены частные дома в Корабельном районе. В домах выбиты окна и стекла, изуродованы заборы и крыши. Жертв и пострадавших нет.

По Запорожской области россияне ударили 341 раз

За сутки оккупанты 341 раз ударили по 11 населенным пунктам Запорожской области. Враг совершил 2 ракетные атаки по Вольнянску, сообщили в ОВА.

Войска РФ нанесли 3 авиационных удара по Малиновке и Роботиному. 127 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Орехов, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 9 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку. 200 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Нововасиловского, Степногорска и Приморского.

Трое мужчин ранены в результате российских атак по Васильевскому и Запорожскому районам.

Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

На Днепропетровщине сбили 2 вражеских ракеты

Вечером агрессор продолжал избивать по Никопольщине. Целил по району и с самого утра. Атаковал дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Под ударом были Никополь, Покровская и Мировская общины.

Пострадала 79-летняя женщина. Лечится амбулаторно. Повреждена инфраструктура. А еще – пятиэтажка, частный дом и 2 автомобиля.

Также ночью защитники неба уничтожили в области две вражеские ракеты.

В Харьковской области сгорела пшеница

Сегодня в Изюмском районе за пределами с. Боровая в результате обстрела горела трава 5000 м2. В Купянском районе за пределами с. Куриловка в результате обстрела горела пшеница 12 га, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Богодуховском районе в с. Одноробовка в результате артобстрела повреждены двухэтажный многоквартирный жилой дом, частные хозяйственные постройки и энергосети.

В Харьковском районе рядом с с. Липке в результате обстрела из БПЛА пострадал мужчина.

В Николаевской области пострадал ребенок и трое взрослых

8 июля в Вознесенском районе в результате попадания вражеской баллистической ракеты на территории фермерского хозяйства возник пожар сухой травы, впоследствии перекинувшийся на жилые дома. Среди пострадавших – 45-летняя женщина и 5-летний ребенок. В настоящее время их состояние стабильное, средней тяжести, информирует председатель ОВА Виталий Ким.

Куцурубскую общину враг атаковал дроном-камикадзе типа FPV. Дважды по общине фиксировались артиллерийские обстрелы. Пострадавших нет.

В Баштанском районе в результате падения обломков сбитого вражеского разведывательного БПЛА возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Также ночью, 9 июля, в 00:13, в результате вражеского обстрела района баллистической ракетой повреждено рабочее снаряжение сельскохозяйственного предприятия и два частных автомобиля. Обломочные ранения получили работники предприятия – мужчины 27-ми и 38-ми лет. Их госпитализировали, состояние – средней тяжести.

В Сумской области было 20 взрывов

Ночью и утром россияне провели 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов, передают в ОВА.

Обстрелы потерпели Белопольская (7 взрывов), Краснопольская (3 взрыва), Великописаревская (2 взрыва), Эсманьская (7 взрывов) и Середино-Будская общины.