Росіяни обстріляли територію 11 областей України: яка ситуація в регіонах

За інформацією Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України. Загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 100 населених пунктів та 140 об’єктів інфраструктури.

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По Запорізькій області росіяни вдарили 455 разів

Впродовж доби окупанти завдали 455 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. 187 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку, повідомили в ОВА.

15 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку та Роботине. 253 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Дніпропетровщині ворог поцілив у АЗС

Ворог продовжував бити по Нікопольщині ввечері та вночі, повідомили в ОВА.

Було з десяток атак дронами-камікадзе та артилерією. Агресор поцілив по Нікополю й Марганецькій громаді. Пошкоджені 2 приватні будинки, гараж і заправка. Зачепило лінію електропередач.

На Харківщині постраждали двоє людей

У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджене асфальтове покриття. Внаслідок вибуху технічного пристрою загинув 42-річний чоловік, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янському районі в с. Ківшарівка, поблизу "Колійної механічної станції внаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка. Зруйновано дах двоповерхівки, пошкоджено вікна та двері. Постраждала 53-річна жінка. У селі Кругляківка внаслідок обстрілу зруйнована квартира.

У Богодухівському районі у селищі Золочів був удар FPV-дроном "Ланцет" по території на трасі Т21-03 Золочів-Олександрівка.

В Ізюмському районі в селі Богуславка внаслідок обстрілу КАБ горіли 3 господарські споруди. Постраждав 21-річний чоловік.

На Херсонщині 8 людей дістали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Дар'ївка, Микільське, Придніпровське, Дніпровське, Чорнобаївка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Львове, Михайлівка та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в медичний заклад, адмінбудівлю, сільгосппідприємство; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Пошкоджено газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

На Сумщині було 20 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів, повідомили в ОВА. Обстрілів зазнали Хотінська (4 вибухи), Краснопільська (7 вибухів), Есманьська та Дружбівська (15 мін) громада.

У Миколаївській області під обстрілами були дві громади

Учора ворог атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Виникло дві пожежі сухої трави за межами населених пунктів, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Займання оперативно ліквідовані вогнеборцями. Артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Пошкоджено приватні будинки, гараж та лінію електропередач. Також виникло займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 77 людей, у тому числі 5 дітей, повідомив очільник області Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мирнограді 1 людина загинула і 7 поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок і адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лимані поранено 3 людини, пошкоджено 6 будинків і 7 господарчих споруд. Також у громаді зруйновано будинок у Закітному; у Торському 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено. У Миколаївці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки. У Гнатівці Іллінівської громади пошкоджено 6 об'єктів.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 3 нежитлові будівлі. У Залізному Торецької громади поранено людину.