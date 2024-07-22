Армія РФ 450 разів вдарила по Запорізькій області, на Донеччині і Херсонщині через обстріли є поранені: як пройшла доба у регіонах

Армія країни-агресорки продовжує атакувати Україну з різних типів зброї. У Донецькій і Херсонській областях через обстріли поранено більше 10 людей, по Запорізькій області було нанесено 450 ударів, а на Сумщині пролунав 31 вибух.

Повітряні сили знищили 16 ворожих безпілотників

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, протягом минулої доби 21 липня 2024 року на півдні та сході України протиповітряною обороною знищено 16 ворожих безпілотників різних типів.

Через ворожі обстріли на Харківщині є пошкодження

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, під час обстрілу з РСЗВ с. Руська Лозова пошкоджено 2 приватних домоволодіння.

Внаслідок ракетного обстрілу м. Дергачі пошкоджено заклад освіти.

Внаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки горіла трава на відкритій території та господарча споруда на площі 50 м.кв.

У селищі Білий Колодязь відбулось влучання двох КАБів на територію елеватора.

За межами с. Лісне і у с. Кіндрашівка внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 Га.

У с. Кирилівка внаслідок обстрілу горів трактор.

У с. Лосівка внаслідок обстрілу горіли три будинки, гараж та 4 господарчі споруди.

Окупанти завдали 450 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти завдали 450 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по Степногірську та Новоандріївці.

179 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 4 обстріли РСЗВ накрили Роботине та Новоандріївку. 263 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Донецькій області є загиблі і поранені через ворожі обстріли

Згідно з повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Кураховому пошкоджено 2 багатоповерхівки, по 1 приватному будинку пошкоджено у Гірнику, Сонцівці і Курахівці.

У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, у Ямполі — 2 будинки. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 12 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 крамниці, 3 інфраструктурні об'єкти. В Іллінівській громаді пошкоджені 2 об'єкти: у Клебан-Бику та Берестку.

Численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Торецьку загинула людина, пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю; у Північному поранено 2 людини, пошкоджено будинок; у Неліпівці поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 4 господарчі споруди. У Соледарській громаді зруйновано сільськогосподарську будівлю.

Ворог атакував Нікопольщину з різних типів зброї

"Ще кілька разів ввечері ворог атакував Нікопольщину", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Зокрема, з важкої артилерії бив по Марганецькій громаді. Дронами-камікадзе влучив по Покровській та Нікополю. Пошкоджений приватний будинок. Люди цілі.

За уточненою інформацією, через вчорашній обстріл Червоногригорівської громади понівечені 13 дачних будинків, авто та лінія електропередач.

На Херсонщині через російську агресію 9 людей дістали поранення

Згідно з повідомленням начальника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Первомайське, Придніпровське, Садове, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Велетенське, Берислав, Новоберислав, Ольгівка, Бургунка, Тягинка, Михайлівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, типографію, магазин, кав'ярню та станцію техобслуговування; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Пошкоджено господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Армія РФ атакувала громаду на Миколаївщині FPV-дроном

Учора, 21 липня, о 16:59 внаслідок атаки FPV-дроном на території с. Солончаки Куцурубської громади пошкоджено будівлю та автомобіль. Постраждалих немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

На Сумщині пролунав 31 вибух

Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади.